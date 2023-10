L’éruption d’une éruption solaire suscite des inquiétudes quant à une éventuelle tempête solaire

Une récente éruption solaire dans la région des taches solaires AR3452 a suscité des inquiétudes quant à la possibilité d'une tempête solaire. Alors que les précédentes éruptions solaires des 10 derniers jours n’ont pas eu d’impact significatif sur la Terre, la dernière éruption a attiré l’attention des scientifiques.

L'observatoire de la dynamique solaire de la NASA a détecté l'éruption, qui a eu lieu sur la branche orientale du Soleil. L'intensité de l'événement a été soulignée par le compte X officiel de Space Weather Live, un site Web surveillant les tempêtes solaires et d'autres phénomènes liés à la météo spatiale.

En raison du rayonnement ultraviolet extrême émis par l'éruption solaire, une panne radio mineure s'est produite au-dessus de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Cette perturbation temporaire peut avoir affecté la communication des pilotes de drones, des marins, des aviateurs et des intervenants d'urgence.

Heureusement, l’éruption s’est produite à la limite de la branche orientale du Soleil, évitant potentiellement tout impact direct sur Terre. Cependant, la trajectoire exacte de toute éjection de masse coronale (CME) associée à l’éruption reste à déterminer. Les modèles de prévision des tempêtes solaires fourniront des prévisions et détermineront si la Terre subira des effets.

L’intensité de l’éruption solaire suggère que même si une tempête solaire se produisait, il s’agirait probablement d’un événement mineur. Cependant, en attendant que davantage d’informations soient disponibles, il est important de suivre la situation de près.

Diverses agences spatiales, telles que la NASA et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), surveillent de près l'activité du Soleil. Le satellite DSCOVR de la NOAA joue un rôle important dans le suivi et la mesure de différents aspects du Soleil et de son atmosphère. Ces données sont ensuite analysées par le Space Weather Prediction Center pour fournir des prévisions et des prédictions.

En conclusion, même si la récente éruption solaire suscite des inquiétudes quant à une potentielle tempête solaire, son impact sur la Terre reste incertain. La surveillance et l’analyse continues par les agences spatiales fourniront des informations précieuses sur la situation.

Sources:

– Observatoire de la dynamique solaire de la NASA

– Space Weather Live (compte X officiel)

– Satellite DSCOVR de la NOAA

– Centre de prévision météorologique spatiale