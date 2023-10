Aucune tempête solaire en vue : un week-end serein pour le champ magnétique terrestre

Ce week-end, la Terre peut s'attendre à un champ magnétique paisible et non perturbé car aucune éjection de masse coronale (CME) ne menace notre planète. Cependant, il y a un nouveau venu sur la scène solaire qui a attiré l’attention des prévisionnistes de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Connue sous le nom de tache solaire AR3451, cette tache à croissance rapide possède plus d’une douzaine de noyaux sombres, dont deux sont plus grands que la Terre elle-même. Bien que son orientation par rapport à la Terre rende les observations magnétiques peu concluantes, elle présente une configuration magnétique complexe de « classe delta », suggérant le potentiel de puissantes éruptions solaires.

Les éruptions solaires sont des explosions d'énergie libérées lors d'événements solaires tels que des éjections de masse et des éruptions de surface. Ces sursauts d'énergie, constitués de particules chargées, notamment de protons et d'électrons, voyagent à travers l'espace et interagissent avec la magnétosphère terrestre lorsqu'elles atteignent notre planète. Cette interaction peut entraîner divers effets tels que des aurores, des perturbations des signaux radio, des dysfonctionnements des satellites et d'éventuelles perturbations du réseau électrique.

La surveillance des éruptions solaires et des tempêtes est rendue possible par des systèmes satellitaires avancés tels que la NOAA et TESIS, ainsi que par des laboratoires météorologiques internationaux. Ces réseaux fournissent des mises à jour en temps réel sur l’activité solaire, aidant ainsi les astronomes et les passionnés de météo spatiale à rester vigilants.

Bien que ce week-end semble exempt de tempêtes géomagnétiques, la nature imprévisible des éruptions solaires justifie une surveillance continue. À mesure que la tache solaire AR3451 évolue, les chercheurs observeront de près son comportement magnétique. Restez à l'écoute des mises à jour sur ce spectacle céleste.

Source : spaceweather.com