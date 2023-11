Nouvel article : Explorer les merveilles de l’activité solaire et des aurores boréales

By

Au milieu du royaume de l'espace en constante évolution, un phénomène magnifique s'est produit : un colossal « canyon de feu » a été gravé dans l'hémisphère sud du soleil. Cet événement à couper le souffle, révélé par spaceweather.com, s'est produit en raison d'une éruption massive d'un filament magnétique du soleil. S'étendant sur environ 6,200 10,000 km de large et dix fois plus long, ce spectacle impressionnant a captivé les scientifiques et les observateurs du ciel.

Ces filaments magnétiques, composés de gaz ou de plasma électrifié, dominent la surface du soleil. Ils se faufilent astucieusement dans l'atmosphère du soleil, répondant sans effort au champ magnétique du soleil. Cependant, lorsque le champ magnétique devient instable, ces filaments élégamment suspendus s’effondrent, provoquant de magnifiques explosions de lumière et d’énergie.

Le célèbre physicien solaire Keith Strong a décrit à juste titre l'éruption comme une accélération progressive, aboutissant à une éruption d'une immense puissance. Grâce à une observation minutieuse, les scientifiques tentent de déterminer si cette éruption a conduit à une éjection de masse coronale (CME), par laquelle le plasma chargé de la couronne solaire est propulsé dans l'espace. Les coronographes de l'Observatoire solaire et héliosphérique (SOHO) de la NASA fourniront bientôt des données cruciales pour déterminer si la Terre se trouve sur la trajectoire de cette tempête cosmique. Si la Terre se trouve à portée du CME, la puissance et l'énergie fascinantes du vent solaire magnétisé du soleil pourraient provoquer un spectacle envoûtant d'aurores dans les prochains jours.

Les aurores, également connues sous le nom d'aurores boréales et australes, ornent le ciel à la suite de particules à grande vitesse provenant du soleil entrant en collision avec la haute atmosphère terrestre. Se déplaçant à une vitesse étonnante pouvant atteindre 45 millions de km/h, ces particules électrifiées sont redirigées par le champ magnétique terrestre, se dirigeant vers les pôles. En entrant dans l’atmosphère terrestre, elles excitent les atomes et les molécules de gaz, qui génèrent alors le phénomène époustouflant que nous appelons les aurores.

La danse fascinante des lumières, semblable à celle des néons, est remarquablement similaire dans son principe. Tout comme les néons fonctionnent grâce à l’excitation et à la libération d’énergie dans les atomes de gaz, les aurores nous enchantent avec une gamme de couleurs dépendant du mélange gazeux atmosphérique en jeu. Alors que nous nous avançons dans la saison actuelle des aurores boréales, les experts prévoient une escalade d’apparitions fascinantes à mesure que nous approchons du pic prévu de l’activité solaire connu sous le nom de « maximum solaire ».

FAQ:

Q : Quelle est la cause du « canyon de feu » sur le soleil ?

R : L'immense « canyon de feu » à la surface du soleil est creusé par l'éruption d'un grand filament magnétique.

Q : Que sont les aurores ?

R : Les aurores, également connues sous le nom d'aurores boréales et australes, sont des spectacles de lumière naturelle éblouissants qui se produisent lorsque des particules à grande vitesse provenant du soleil interagissent avec l'atmosphère terrestre.

Q : Comment se forment les aurores ?

R : Les aurores se forment lorsque les particules chargées électriquement du soleil excitent les atomes et les molécules de gaz de l'atmosphère terrestre, entraînant l'émission d'une lumière colorée.

Q : Quels facteurs influencent la couleur des aurores ?

R : La couleur des aurores est influencée par le mélange de gaz présents dans l’atmosphère terrestre.

Q : Quand peut-on s’attendre à un pic d’activité des aurores boréales ?

R : Les aurores devraient s'intensifier à mesure que nous approchons du « maximum solaire », qui signifie le pic de l'activité solaire au cours du cycle solaire d'environ 11 ans.