Saturne, avec ses anneaux fascinants, a suscité la fascination des scientifiques et des passionnés de l'espace. En 1997, la sonde spatiale Cassini s'est lancée dans une mission remarquable de sept ans vers Saturne, visant à mener une étude approfondie de la planète, de ses lunes et, bien sûr, de ses célèbres anneaux. Avant la fin de sa mission en 2017, Cassini a collecté un trésor de données en volant entre Saturne et ses anneaux. Aujourd'hui, les planétologues ont utilisé ces données pour découvrir une méthode non conventionnelle permettant de mesurer la profondeur optique des anneaux de Saturne lors des éclipses solaires.

Pour comprendre le concept de profondeur optique, il est crucial de comprendre la distance que la lumière peut parcourir à travers une substance avant d’être diffusée ou absorbée. La profondeur optique est étroitement liée à la transparence d'un objet. George Xystouris, étudiant au doctorat à l'Université de Lancaster, a réalisé qu'il pourrait y avoir une corrélation entre les événements d'« éclipse solaire » observés par Cassini lorsque le vaisseau spatial s'est déplacé dans l'ombre derrière Saturne ou ses anneaux. Si cela s'avérait vrai, alors la transparence des anneaux de Saturne serait distinctement présente dans les données collectées par Cassini.

La sonde Langmuir, un instrument embarqué à bord de Cassini, a été principalement conçue pour mesurer le plasma froid dans la magnétosphère de Saturne. Cependant, lorsque la sonde était exposée à la lumière du soleil, elle déclenchait un processus connu sous le nom d’effet photoélectrique, dans lequel le matériau de la sonde libérait des électrons en raison de l’énergie fournie par les rayons. Cela signifiait que la sonde détectait non seulement les électrons de la magnétosphère, mais également ceux générés par le soleil frappant son corps métallique.

Alors que Cassini entrait et sortait de l'ombre de Saturne et de ses anneaux, la sonde Langmuir a enregistré des fluctuations significatives dans l'intensité des données électroniques. Xystouris s'est rendu compte que ces variations étaient liées à la quantité de lumière solaire traversant chaque anneau individuel. En utilisant les propriétés du matériau de la sonde et l'intensité de la lumière solaire à proximité de Saturne, Xystouris et son équipe ont pu rétrocalculer la profondeur optique des anneaux de Saturne.

L'étude, publiée en septembre dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, a révélé que même si les anneaux principaux de Saturne s'étendent sur environ 140,000 2025 kilomètres de la planète, leur épaisseur maximale n'est que d'un kilomètre. De plus, ces anneaux emblématiques s’inclineront vers la Terre d’ici XNUMX, disparaissant de notre vue pendant une brève période de quelques mois avant de ravir à nouveau les astronomes.

FAQ:

Q : Comment Cassini a-t-il mesuré la profondeur optique des anneaux de Saturne ?

R : Cassini a indirectement mesuré la profondeur optique des anneaux de Saturne en analysant les éclipses solaires observées au cours de son voyage.

Q : Quelle est la profondeur optique d’une substance ?

R : La profondeur optique fait référence à la distance que la lumière peut parcourir à travers une substance avant d'être diffusée ou absorbée, ainsi qu'au niveau de transparence de l'objet.

Q : Qu'est-ce que la sonde Langmuir ?

R : La sonde Langmuir est un instrument embarqué à bord de Cassini conçu pour mesurer le plasma froid dans la magnétosphère de Saturne.

Q : Qu'a révélé l'étude sur l'épaisseur des anneaux de Saturne ?

R : L'étude a révélé que même si les anneaux principaux de Saturne s'étendent à 140,000 XNUMX kilomètres de la planète, leur épaisseur maximale n'est que d'un kilomètre.

Q : Les anneaux de Saturne disparaîtront-ils de la vue ?

R : Les anneaux de Saturne disparaîtront temporairement de la vue de la Terre vers 2025 alors qu'ils s'inclineront vers nous lors de la prochaine phase de l'orbite de Saturne, mais ils reviendront d'ici quelques mois.