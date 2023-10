Le Kerry Wood Nature Centre vous invite à assister à la spectaculaire éclipse solaire annuelle

Le Kerry Wood Nature Centre organise un événement spécial pour observer la prochaine éclipse solaire annuelle. Ce phénomène rare se produit lorsque la Lune s'interpose entre le Soleil et la Terre, créant une ombre à la surface de la Terre. Avec le bon équipement, il est possible d’observer le Soleil en toute sécurité puisque la Lune bloque partiellement sa lumière.

Selon la NASA, cette éclipse particulière est une éclipse solaire annulaire. Une éclipse annulaire se produit lorsque la Lune se trouve à son point le plus éloigné de la Terre ou à proximité de celui-ci au cours de son orbite. En conséquence, la Lune apparaît plus petite que le Soleil et ne le recouvre pas entièrement. Au lieu de cela, cela crée une vue captivante d’un disque sombre au sommet d’un disque plus grand et brillant, formant une forme en forme d’anneau autour de la Lune.

L'éclipse solaire aura lieu le matin du samedi 14 octobre. Cet événement offre à Red Deer une occasion unique d'assister à une éclipse solaire, ce qui constituera la meilleure vue que la ville ait eue depuis plusieurs années.

Rejoignez le Kerry Wood Nature Center pour cet événement mémorable et admirez la beauté et les merveilles de l'éclipse solaire annuelle. Assurez-vous d'apporter le matériel nécessaire pour observer l'éclipse en toute sécurité et profiter de cet événement céleste extraordinaire.

Définitions:

– Éclipse solaire : phénomène qui se produit lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre, provoquant une ombre temporaire à la surface de la Terre.

– Éclipse solaire annulaire : type d’éclipse solaire dans laquelle la Lune se trouve à son point le plus éloigné de la Terre ou à proximité, ce qui donne une forme en forme d’anneau autour de la Lune.

Sources:

– Centre naturel de Kerry Wood

- la NASA