L'éclipse solaire balayera l'Amérique du Nord le 14 octobre

Le samedi 14 octobre, l'Amérique du Nord aura droit à une éclipse solaire. L'éclipse commencera au-dessus de l'océan Pacifique, à l'ouest de l'île de Vancouver, puis se dirigera vers le sud-est, atterrissant dans l'Oregon et traversant sept autres États américains avant de se poursuivre vers le Mexique et l'Amérique du Sud. Même si les effets de l’éclipse seront visibles au nord du 49e parallèle au Canada, il s’agira d’une éclipse annulaire et non totale.

L'expérience visuelle de l'éclipse variera à travers le Canada. Vancouver et la région de l'Okanagan en Colombie-Britannique seront témoins d'environ 80 % de l'éclipse, tandis que Calgary en verra environ 70 %, Regina 60 %, Winnipeg 50 %, Toronto 30 %, Montréal 20 % et les provinces de l'Atlantique seulement 10 %. La différence entre une éclipse annulaire et une éclipse totale est que lors d'une éclipse annulaire, la lune ne bloque pas complètement le soleil, créant un effet fascinant d'« anneau de feu » autour de la lune pour les spectateurs se trouvant dans la partie la plus sombre du trajet de l'éclipse.

La meilleure observation de l’éclipse annulaire se fera le long du chemin d’annularité de 125 milles de large. La communauté côtière de Florence, dans l'Oregon, qui se situe à mi-chemin de l'éclipse, connaît déjà une augmentation des réservations d'hôtels. Il est important de noter que regarder directement le soleil pendant l’éclipse sans protection oculaire appropriée peut provoquer de graves blessures aux yeux. Par conséquent, les experts conseillent d’utiliser des lunettes de protection spécialisées lors de l’observation de l’éclipse.

Sources : Actualités mondiales