Des millions d’Américains auront l’occasion d’assister ce samedi à un événement astronomique rare : une éclipse solaire annulaire en « anneau de feu ». Ce phénomène se produit lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre, paraissant plus petite que le Soleil et créant un effet annulaire.

Selon la NASA, l'éclipse solaire sera visible dans plusieurs États des États-Unis, notamment l'Oregon, le Nevada, l'Utah, le Nouveau-Mexique et le Texas. Certaines parties de la Californie, de l’Idaho, du Colorado et de l’Arizona auront également la chance de le voir. De plus, l'éclipse sera visible en Amérique centrale, notamment au Mexique, au Belize, au Honduras et au Panama, ainsi qu'en Colombie avant de se terminer au large des côtes de Natal, au Brésil.

L'éclipse débutera vers 9 h 13 PDT dans l'Oregon et se terminera au Texas vers 12 h 03 HAC, si le temps le permet. La NASA diffusera l'événement en direct, avec des conversations avec des scientifiques et des vues depuis des télescopes à travers le pays. Les téléspectateurs peuvent regarder la diffusion en direct sur la chaîne YouTube de la NASA ou en haut de la page Web dédiée.

Pour observer l’éclipse solaire en toute sécurité, il est important d’utiliser des lunettes à éclipse ou une visionneuse spécialement conçue à cet effet. Ces lunettes de protection filtrent les rayons nocifs du soleil, permettant aux spectateurs d'assister au spectacle céleste sans risquer de blesser leurs yeux.

Il convient de noter que l’éclipse solaire annulaire de samedi diffère d’une éclipse totale, cette dernière devant se produire en avril. Ce sera la dernière occasion pour de nombreux Américains d’être témoins d’un « cercle de feu » avant plusieurs années.

