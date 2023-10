L'éclipse solaire annulaire de 2023 : comment observer ce phénomène céleste en toute sécurité

La prochaine éclipse solaire annulaire du 14 octobre 2023 est un événement que les observateurs du ciel de tous les États-Unis attendent avec impatience. Pour garantir une observation en toute sécurité de ce phénomène céleste, les experts recommandent l'utilisation de lunettes spéciales pour éclipse. Ces lunettes sont spécialement conçues pour bloquer les rayons nocifs du soleil, contrairement aux lunettes de soleil ordinaires qui ne suffisent pas à protéger vos yeux lors d'une éclipse.

Les versions bon marché des lunettes Eclipse sont fabriquées à partir de papier et d'un film ou d'un polymère qui offre une protection solaire efficace. Il est crucial de s'assurer que les lunettes sont conformes à la norme internationale ISO 12312-2 pour la visualisation du soleil. De plus, les visionneuses solaires portables constituent une option alternative pour observer l’éclipse en toute sécurité. Il est important de ne rien mettre sur les lunettes à éclipse ni de les utiliser pour regarder à travers un téléphone ou un appareil photo, car cela pourrait concentrer les rayons du soleil et présenter un plus grand risque pour vos yeux.

Les lunettes d'éclipse contrefaites ont inondé le marché lors des précédentes éclipses solaires, il est donc conseillé de les acheter auprès de fabricants, de vendeurs ou de magasins de détail agréés et recommandés par l'American Astronomical Association. Il convient de noter que la NASA n’approuve ni n’approuve aucun produit spécifique.

Une éclipse solaire annulaire, également connue sous le nom d’« anneau de feu », se produit lorsque la Lune se trouve à son point le plus éloigné de la Terre ou à proximité, ce qui la fait paraître plus petite. En conséquence, au plus fort de l’éclipse, un cercle lumineux de soleil entoure la lune, sans jamais l’obscurcir complètement. Bien que l'éclipse soit visible, au moins en partie, depuis l'ensemble des 48 États inférieurs, les meilleurs endroits pour observer ce phénomène se trouvent dans les régions occidentales du pays, notamment l'Oregon, le nord de la Californie, le Nevada, l'Utah, le nord-est de l'Arizona et le sud-ouest. Colorado, Nouveau-Mexique et Texas.

Assurez-vous donc de vous préparer à cet événement impressionnant en vous procurant des lunettes d'éclipse authentiques et certifiées ou des visionneuses solaires portables. N'oubliez pas que la sécurité doit être une priorité lorsque vous observez le soleil, et avec le bon équipement, vous pourrez pleinement profiter de la vue remarquable de l'éclipse solaire annulaire de 2023.

Source : La chaîne météo

Remarque : Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas une approbation ou une approbation de produits ou de sociétés spécifiques par la NASA ou The Weather Company.