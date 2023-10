L'éclipse solaire annulaire et autres événements célestes en octobre 2023

Une éclipse solaire, connue sous le nom de Surya Grahan, devrait avoir lieu le 14 octobre 2023. Ce phénomène naturel se produit lorsque la lune se déplace devant le soleil, bloquant momentanément sa lumière. La prochaine éclipse solaire sera une éclipse solaire annulaire, également appelée éclipse solaire « anneau de feu ». Le terme « annulaire » vient du latin et signifie « en forme d'anneau ». Lors de ce type d’éclipse, la lune passe entre le soleil et la terre, mais en raison de sa position à sa distance la plus éloignée de la terre ou à proximité, elle apparaît plus petite que le soleil. En conséquence, il ne couvre pas entièrement le soleil, créant une apparence d’anneau où les bords extérieurs du soleil sont encore visibles.

Malheureusement, l’éclipse solaire annulaire qui aura lieu le 14 octobre 2023 ne sera pas visible en Inde. Il est prévu de commencer à 11 h 29 IST et de durer environ cinq minutes jusqu'à 11 h 34 IST. Cependant, les observateurs du ciel d’Amérique du Nord pourront observer l’éclipse. Le chemin de visibilité couvrira certaines parties des États-Unis, du Mexique, de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud. Aux États-Unis, il débutera dans l'Oregon à 9 h 13 PDT et se terminera au Texas à 12 h 03 CDT, selon la NASA.

Pour ceux qui ne peuvent pas assister directement à l’éclipse, la NASA diffusera l’événement en direct sur YouTube.

Octobre 2023 s’annonce comme un mois remarquable pour les événements célestes, puisqu’il présentera à la fois une éclipse solaire et lunaire. L'éclipse lunaire devrait avoir lieu le 29 octobre, ce qui en fera la deuxième éclipse lunaire de l'année. De plus, les observateurs du ciel auront l’occasion d’observer la pluie de météores des Orionides. Le pic de la pluie de météores est attendu le 21 octobre (22 octobre en Inde) entre minuit et l'aube, avec un maximum de 25 étoiles filantes par heure, selon l'estimation de Jake Foster, responsable de l'astronomie publique à l'Observatoire royal.

Même si l’éclipse solaire annulaire n’est peut-être pas visible en Inde, il reste encore de nombreuses merveilles célestes à admirer tout au long du mois d’octobre.

Sources:

- la NASA

– Observatoire Royal