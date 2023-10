By

Une éclipse solaire en forme d'anneau de feu, également connue sous le nom d'éclipse solaire annulaire, devrait se produire le 14 octobre 2023. Ce phénomène céleste captive l'imagination des observateurs du ciel du monde entier. Lors d'une éclipse en forme d'anneau de feu, la Lune se trouve à son point le plus éloigné de la Terre ou à proximité, ce qui la fait paraître plus petite que lors d'une éclipse totale de Soleil. Lorsque la lune passe devant le soleil, elle laisse visible un anneau lumineux du soleil, créant l’effet d’anneau de feu.

La prochaine éclipse solaire annulaire sera visible par des millions de personnes à travers le monde, commençant dans l’Oregon et traversant le nord-ouest des États-Unis, le Mexique, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud avant de se terminer au Brésil. Bien que le chemin de l'annularité offre la meilleure vue sur le « cercle de feu », ceux qui se trouvent à l'extérieur du chemin peuvent toujours être témoins d'une éclipse solaire partielle si les conditions météorologiques le permettent.

Il est important de noter que l’observation d’une éclipse solaire nécessite des filtres solaires spécialisés ou des méthodes d’observation indirecte pour protéger vos yeux. Regarder directement le soleil sans protection oculaire adéquate peut causer des dommages permanents. Les options pour une visualisation en toute sécurité incluent des lunettes de visualisation solaires certifiées ou la construction d'un projecteur sténopé à partir de matériaux ménagers.

Si vous n'êtes pas sur la voie de l'annularité ou si vous ne pouvez pas observer l'éclipse en personne, des options virtuelles sont disponibles. La NASA diffusera une couverture en direct de l'éclipse sur son site Web, son application et ses réseaux sociaux.

Malheureusement, l’éclipse solaire annulaire du 14 octobre 2023 ne sera pas visible en Inde. Cependant, cet événement marque la dernière éclipse solaire annulaire visible depuis les États-Unis jusqu'au 21 juin 2039.

Préparez-vous avec les connaissances et l'équipement appropriés pour profiter et apprécier en toute sécurité cette merveille naturelle. Assister à une éclipse solaire en forme d'anneau de feu est une expérience unique qui nous rappelle l'immensité et la beauté de notre univers.

