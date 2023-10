Une éclipse solaire annulaire : un phénomène rare visible en Amérique

Le samedi 14 octobre aura lieu une éclipse solaire annulaire, donnant au Soleil l'apparence d'un anneau de feu. Cet événement astronomique unique, au cours duquel la Lune bloque partiellement le Soleil, est le premier du genre depuis 2012. Le phénomène sera visible dans le ciel de certaines parties de l'Amérique du Nord, offrant un spectacle époustouflant à ceux qui ont la chance d'en être témoins.

Le terme « anneau de feu » est utilisé pour décrire la forme formée par la Lune bloquant partiellement le Soleil. Dans cette éclipse particulière, la taille de la Lune apparaît légèrement plus petite que celle du Soleil, créant un effet semblable à un anneau. L'éclipse sera visible depuis certaines régions d'Amérique du Nord, commençant dans l'Oregon à 9 h 13 (PDT) et se terminant au Texas à 12 h 03 (CDT), selon la NASA. La trajectoire de l'éclipse traversera les États-Unis, la péninsule mexicaine du Yucatán, traversera certaines parties de l'Amérique centrale et pénétrera en Amérique du Sud, de l'Alaska à l'Argentine.

Cette éclipse solaire annulaire est un événement rare, la précédente occurrence visible depuis les États-Unis remontant à 2012. La prochaine éclipse visible depuis les États-Unis devrait avoir lieu le 21 juin 2039. Cependant, cette éclipse à venir sera ne pas être visible en Inde ; il est exclusif à l’hémisphère occidental.

Les conditions météorologiques peuvent jouer un rôle dans la visibilité de l'éclipse. Un front froid affaibli devrait provoquer des conditions nuageuses dans certaines zones, obstruant potentiellement la vue sur le phénomène solaire. La couverture nuageuse peut affecter des endroits comme Eugene, Medford et Alturas. Dans d'autres régions situées le long de la trajectoire de l'éclipse, comme le Nevada, l'Utah et le Nouveau-Mexique, des nuages ​​​​plus fins pourraient permettre de voir le soleil, bien qu'avec un ciel légèrement brumeux. Les vues les plus claires sont attendues sur le sud-est du Nouveau-Mexique, le nord-ouest du Texas et la côte sud du golfe du Texas.

L’éclipse solaire annulaire du 14 octobre offrira sans aucun doute un spectacle céleste captivant à ceux qui auront la chance d’en être témoins. Que vous soyez dans l'Oregon, au Texas ou dans toute autre région située le long du chemin, c'est un spectacle qui vaut la peine d'être vécu. Alors marquez vos calendriers et préparez-vous à assister à l’anneau de feu dans le ciel.

Sources:

- la NASA

– Espace.com