La comète Nishimura fait face à des tempêtes de chaleur et solaires à son approche de la Terre

La comète Nishimura, découverte par l'astronome amateur Hideo Nishimura au Japon, se dirige vers la Terre et le soleil. Prévue pour passer près de la Terre le 12 septembre, suivie d'un coup de fouet autour du Soleil le 17 septembre, le sort de la comète reste incertain. Alors qu'il voyage dans l'espace, il rencontre des explosions de particules chargées et de plasma provenant du soleil, ce qui entraîne un voyage tumultueux.

Un exemple d'une telle rencontre est démontré par la comète Encke en 2007, qui a connu un événement de déconnexion lorsqu'une éjection de masse coronale (CME) a ​​frappé la comète. Des événements de déconnexion similaires ont été observés avec la comète Nishimura, dont la queue a été temporairement emportée par une tempête solaire. Cependant, la queue a repoussé, même si sa survie reste incertaine alors que de plus en plus de CME se dirigent vers la comète.

Les CME sont des éruptions provenant des couches externes du soleil qui accompagnent souvent les éruptions solaires. Ces puissantes rafales de vent énergétique peuvent provoquer un chaos électromagnétique et avoir un impact sur les corps célestes comme les astéroïdes et les comètes. Alors que le Soleil approche du sommet de son cycle solaire, des éruptions et des CME plus fréquentes sont attendues.

Cette météo spatiale constitue un défi pour les observateurs du ciel qui espèrent repérer la comète Nishimura. Alors qu'elle s'approche encore de la Terre, il est recommandé de commencer à chercher la comète, qui devrait être suffisamment brillante pour être vue dès le 8 septembre. Cependant, des jumelles ou un télescope amélioreront l'expérience d'observation, car elle pourrait apparaître près de la Terre. horizon dans l’hémisphère Nord.

Pour localiser la comète, les observateurs du ciel peuvent effectuer une recherche dans la constellation du Lion une heure ou deux avant le lever du soleil. Diverses applications comme Stellarium, Star Walk ou TheSkyLive peuvent vous aider à localiser la comète. Il convient de noter que les comètes sont imprévisibles, car elles peuvent voyager pendant des siècles et se désintégrer lors de leur passage à travers le système solaire interne. Malgré les défis posés par les turbulences du soleil, les observateurs du ciel sont encouragés à saisir l'occasion d'observer la comète Nishimura avant qu'elle ne se désintègre.

Sources:

- la NASA

– Spaceweather.com

– Astronomie.com