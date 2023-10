Une nouvelle étude révèle la résilience des micro-organismes du sol pendant la sécheresse

Une étude récente menée par le Centre de microbiologie et de science des systèmes environnementaux (CeMESS) de l'Université de Vienne a mis en lumière la remarquable résilience de certains micro-organismes du sol face à des conditions de sécheresse croissantes. Alors que de nombreuses bactéries deviennent inactives pendant les périodes de sécheresse, des groupes spécifiques persistent et même prospèrent, offrant des informations révolutionnaires sur l'activité bactérienne pendant les périodes de sécheresse et ses implications pour l'agriculture et notre compréhension des impacts du changement climatique.

Les micro-organismes du sol jouent un rôle crucial dans les écosystèmes en contribuant à la fertilité des sols, en favorisant l’absorption des nutriments par les plantes et en influençant les trajectoires du changement climatique en déterminant si les sols stockent ou libèrent du CO2. Cependant, mesurer l’activité des micro-organismes dans les sols secs et identifier quelles espèces restent actives a toujours été un défi.

Dans cette étude, des chercheurs de l’Université de Vienne ont développé une nouvelle méthode pour observer l’activité bactérienne pendant les périodes de sécheresse. Des échantillons de sol provenant de l'expérience sur le changement climatique « ClimGrass » en Styrie ont été incubés avec de la vapeur d'eau marquée de manière isotopique, permettant de mesurer la croissance bactérienne sans ajouter d'eau liquide au sol.

Les résultats de l’étude ont révélé que même si la plupart des bactéries devenaient inactives à mesure que la sécheresse augmentait, cette situation n’était pas uniforme dans tous les groupes microbiens. La croissance bactérienne pendant la sécheresse était influencée par le fait que les sols avaient été exposés aux conditions climatiques actuelles ou futures, telles que des températures et des concentrations de CO2 plus élevées.

Il est intéressant de noter que la simulation des conditions climatiques futures a permis à davantage de bactéries de rester actives malgré la sécheresse. Dans ces conditions simulées, des espèces plus tolérantes à la sécheresse ont pu s’établir. Une bactérie du genre Streptomyces particulièrement résistante à la sécheresse est devenue plus répandue dans les sols secs, représentant une part importante de l'activité bactérienne totale. Sa croissance filamenteuse peut lui permettre de combler les pores déconnectés des sols frappés par la sécheresse, d'accéder à l'eau et aux nutriments provenant de sources éloignées et d'aider potentiellement les plantes à faire face à la sécheresse.

Cette étude fournit des informations précieuses sur la résilience et l’adaptabilité des micro-organismes du sol face aux sécheresses croissantes dues au changement climatique. Comprendre le comportement de ces minuscules organismes est crucial pour maintenir la fertilité des sols, favoriser la croissance des plantes et réguler la séquestration du carbone, ce qui est vital à la fois pour nos écosystèmes et nos secteurs agricoles.

Alors que le monde est aux prises avec les défis du changement climatique, de la sécurité alimentaire et de l'équilibre des écosystèmes, des recherches comme celle-ci ouvrent la voie à des stratégies éclairées pour protéger la santé de notre planète et le bien-être de ses habitants.

Sources:

– Étude menée par le Centre de microbiologie et de science des systèmes environnementaux (CeMESS) de l’Université de Vienne, publiée dans Nature Communications.