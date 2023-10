Le télescope spatial Euclide reprend sa mission

Le télescope spatial Euclid de l'Agence spatiale européenne est de nouveau sur les rails après qu'une mise à jour logicielle a résolu un problème avec ses capteurs de navigation. L'observatoire d'un milliard d'euros, lancé en juillet, avait atteint avec succès sa destination sur une orbite stable autour du Soleil, mais a rapidement rencontré des problèmes de focalisation sur les étoiles. Le contrôle de mission a découvert que le capteur de guidage fin (FGS) du télescope identifiait par erreur les signaux des rayons solaires comme des étoiles, provoquant un mouvement erratique du télescope. Les ingénieurs de l'ESA, Thales Alenia Space et Leonardo ont travaillé ensemble pour mettre à jour le logiciel, permettant aux capteurs d'identifier correctement les étoiles. Une fois le correctif installé, le télescope fonctionne désormais normalement et le contrôle de mission continuera de tester ses performances avant le début de la collecte de données.

Euclide, du nom du mathématicien grec, est conçu pour étudier l'énergie noire et la matière noire. Il capturera des images de galaxies formées il y a des milliards d’années pour créer une carte 3D du ciel. Cette carte aidera les astronomes à comprendre l'évolution de l'univers, la répartition de la matière et les effets de la gravité, de la matière noire et de l'énergie noire. Les scientifiques espèrent mieux comprendre l'accélération de l'expansion de l'univers et la manière dont la gravité et la matière noire neutralisent les effets de l'énergie noire.

Euclid sera la première mission spatiale dédiée à l'étude de ces phénomènes. Les cosmologues ont une connaissance limitée de l’énergie noire, car ses effets sur la Terre et le système solaire sont minimes. Des télescopes puissants, comme celui d'Euclide, sont nécessaires pour observer un grand nombre de galaxies sur de grandes distances et recueillir des données afin d'explorer et de comprendre davantage l'énergie noire. Le télescope étant désormais de nouveau sur les rails, les observations de la mission devraient commencer fin novembre, une fois terminée la phase de vérification des performances en cours.

