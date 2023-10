By

Selon une étude menée par des chercheurs de l'Université technique de Berlin, les gens ont tendance à devenir moins attentifs à leurs tâches lorsqu'ils travaillent aux côtés de robots. Le phénomène, connu sous le nom de « paresse sociale », fait référence au fait que les membres d’une équipe font moins d’efforts s’ils pensent que les autres compenseront leur manque de productivité.

L’étude suggère que les individus commencent à percevoir les robots comme faisant partie de leur équipe. Lorsqu’ils constatent que le robot ou un autre collègue fonctionne bien, ou s’ils estiment que leur propre contribution ne sera pas valorisée, les travailleurs ont tendance à adopter une approche plus détendue de leur travail. Dietlind Helene Cymek, première auteure de l'étude, décrit le travail d'équipe comme une bénédiction mitigée. Même si cela peut motiver les individus à être plus performants, cela peut également conduire à une diminution du sentiment d'accomplissement personnel lorsque les contributions individuelles passent inaperçues.

Pour tester leur hypothèse, les chercheurs ont demandé à un groupe de travailleurs d'évaluer la qualité de diverses tâches. La moitié des participants ont été informés que les tâches avaient été accomplies par un robot nommé Panda, bien qu'ils n'aient pas collaboré physiquement avec le robot. Les ouvriers avaient vu et entendu le robot opérer dans leur environnement.

Les chercheurs ont surveillé les activités des travailleurs tout en vérifiant les erreurs sur les circuits imprimés. Au départ, il ne semblait y avoir aucune différence statistique dans le temps et les efforts consacrés à l'inspection des circuits imprimés entre le groupe travaillant avec Panda et le groupe travaillant sans robot. Cependant, en analysant les taux d'erreur, les chercheurs ont découvert que ceux qui travaillaient avec Panda identifiaient moins de défauts après avoir observé le robot signaler avec succès de nombreuses erreurs. Cela suggère que les gens ont tendance à devenir des participants moins actifs une fois qu’ils perçoivent un collègue robotique comme fiable.

Même si les participants pensaient accorder la même attention à leurs tâches, les chercheurs ont conclu qu'inconsciemment, ils avaient commencé à s'appuyer sur les performances de Panda. Le Dr Linda Onnasch, auteur principal de l'étude, explique que s'il est possible de savoir où une personne regarde, il est considérablement plus difficile de déterminer si ces informations visuelles sont correctement traitées au niveau mental.

Cette recherche fournit des informations précieuses sur l’impact des robots sur la dynamique du travail d’équipe et la productivité individuelle sur le lieu de travail. Il souligne la nécessité de trouver un équilibre entre le bénéfice des efforts de collaboration et la garantie que les contributions des individus sont suffisamment reconnues et valorisées.

