Survoler l'immense « labyrinthe de la nuit » de Mars

Une nouvelle vidéo passionnante publiée par l'Agence spatiale européenne (ESA) emmène les spectateurs dans un voyage virtuel à travers le vaste « Labyrinthe de la nuit » de Mars, un système de vallées profondes connu sous le nom de Noctis Labyrinthus. La vidéo présente les vallées qui s'entrecroisent, dont certaines mesurent jusqu'à 19 milles de largeur et 5 milles de profondeur, offrant aux téléspectateurs une perspective unique du paysage martien.

La vidéo présente non seulement les vallées, mais met également en évidence d'autres caractéristiques géologiques intrigantes telles que les cratères, les glissements de terrain et les dunes de sable. Une caractéristique importante présentée dans la vidéo est la présence de grabens, révélateurs de la tectonique des plaques. Ces grabens sont des zones de la croûte martienne qui ont subi des contraintes et des fissures dues à l'activité volcanique.

La simulation a été créée à partir des données collectées par le satellite Mars Express, en orbite autour de Mars depuis décembre 2003. La mission a grandement contribué à notre compréhension de la géologie et de l'atmosphère de Mars. Le satellite a capturé des images haute résolution de la surface martienne, avec la capacité de révéler des éléments aussi petits que 33 pieds de diamètre.

Pour célébrer le 20e anniversaire de la mission Mars Express, une nouvelle image en mosaïque de l'ensemble du globe martien a été créée à partir des images de la caméra stéréo haute résolution du satellite. Cette caméra capture non seulement des images en couleur, mais fournit également des informations sur la profondeur, permettant la création de cartes 3D de la surface martienne.

La vidéo « Labyrinthe de la nuit » offre un aperçu fascinant du paysage martien et permet aux spectateurs de découvrir la beauté à couper le souffle de Mars depuis le confort de leur écran. C’est un rappel des incroyables réalisations et découvertes rendues possibles par l’exploration spatiale.

