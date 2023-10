Des scientifiques capturent des atomes d’hydrogène en mouvement rapide en action

Des scientifiques du laboratoire national des accélérateurs SLAC du ministère de l'Énergie et de l'université de Stanford ont observé avec succès le mouvement des atomes d'hydrogène dans les molécules d'ammoniac en utilisant la diffraction électronique ultrarapide (UED). La technique UED permet aux chercheurs de suivre le mouvement des atomes d’hydrogène, qui jouent un rôle crucial dans de nombreuses réactions chimiques et biologiques.

Les transferts d'hydrogène, comme les transferts de protons, sont essentiels à de nombreux processus biologiques. Cependant, ces transferts se produisent en quelques femtosecondes, ce qui les rend extrêmement difficiles à observer. Les tentatives précédentes visant à suivre les atomes d’hydrogène par diffraction électronique étaient théoriques, mais cette étude fournit des preuves expérimentales de son efficacité.

Les chercheurs ont utilisé des électrons mégaélectronvolts (MeV) à haute énergie pour étudier les atomes d’hydrogène et les transferts de protons. En dissociant les molécules d'ammoniac avec la lumière ultraviolette, puis en envoyant un faisceau d'électrons à travers elles, l'équipe a pu capturer les électrons diffractés et détecter les signaux des atomes d'hydrogène se détachant du noyau d'azote. Cela a permis d’observer des changements structurels moléculaires ultérieurs.

La capacité d’observer les transferts d’hydrogène en temps réel pourrait fournir des informations précieuses sur les mécanismes des réactions de transfert de protons. Ces connaissances ont des implications dans divers domaines, notamment la chimie et la biologie. Comprendre comment les protons se comportent au cours des réactions peut avoir des implications importantes pour la biologie structurale, où les méthodes traditionnelles comme la cristallographie aux rayons X et la cryomicroscopie électronique ont des limites dans la visualisation des protons.

Dans de futures expériences, les chercheurs prévoient d'utiliser les rayons X dans l'installation laser à rayons X du SLAC pour comparer les résultats avec ceux obtenus avec le MeV-UED. De plus, ils visent à augmenter l’intensité du faisceau d’électrons et à améliorer la résolution temporelle pour capturer les étapes individuelles de la dissociation des protons. Ces avancées pourraient conduire à une meilleure compréhension des transferts d’hydrogène et de leur rôle dans les processus biologiques et chimiques.

Référence:

– «Dynamique structurelle électronique femtoseconde et hydrogène dans l'ammoniac imagée par diffraction électronique ultrarapide» (Physical Review Letters, 2023)

– Le financement de la recherche a été assuré par le Bureau des sciences du DOE. MeV-UED fait partie de l'installation laser à rayons X LCLS du SLAC, qui est une installation utilisateur du DOE Office of Science.