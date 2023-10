Les scientifiques solaires progressent dans la compréhension de la mystérieuse atmosphère extérieure du Soleil

Les scientifiques solaires ont fait des progrès significatifs dans la résolution du mystère de longue date de la raison pour laquelle l'atmosphère extérieure du Soleil, connue sous le nom de couronne, est beaucoup plus chaude que les couches situées en dessous. À l'aide du télescope solaire Daniel K. Inouye (DKIST) à Hawaï, une équipe internationale de scientifiques a observé le champ magnétique solaire avec des détails sans précédent. Ils ont découvert des modèles d'énergie complexes ressemblant à des serpents dans le champ magnétique de la basse atmosphère du soleil, la chromosphère, qui pourraient conduire l'énergie vers les couches externes de l'atmosphère solaire.

Cette recherche rapproche les scientifiques de la compréhension du soleil, notre étoile qui donne la vie. La température extrêmement élevée de la couronne, atteignant plus de 1.8 million de degrés Fahrenheit, a intrigué les chercheurs pendant des décennies. Selon les modèles stellaires, la température devrait augmenter en se dirigeant vers le cœur d’une étoile, où se produit la fusion nucléaire. Cependant, la température de la couronne contredit cette attente, suggérant l’existence d’un mécanisme inconnu chauffant l’atmosphère extérieure.

Les phénomènes magnétiques semblables à des serpents observés par l’équipe de recherche pourraient potentiellement expliquer ce mystère. Comprendre la géométrie du champ magnétique est crucial pour comprendre les phénomènes énergétiques qui déterminent la dynamique du plasma dans l’atmosphère solaire. Ces phénomènes contribuent finalement au réchauffement du plasma solaire à des températures de plusieurs millions de degrés.

Les tentatives précédentes pour résoudre le problème du réchauffement coronaire se sont concentrées sur les régions actives du soleil, telles que les taches solaires. Cependant, une étude récente a porté sur des régions plus calmes de la surface du soleil recouvertes de cellules convectives appelées granules. Ces régions présentent des champs magnétiques plus faibles mais plus dynamiques. L’équipe a observé un modèle de champ magnétique sous-jacent plus compliqué, avec des variations serpentines dans son orientation.

La complexité de ces variations de champ magnétique à petite échelle suggère que l’énergie est libérée par un processus appelé reconnexion magnétique, qui se produit lorsque des champs magnétiques opposés interagissent et libèrent de l’énergie qui contribue au réchauffement atmosphérique. Les chercheurs ont utilisé le télescope optique solaire le plus puissant au monde pour révéler ces orientations complexes du champ magnétique, nous rapprochant ainsi de la compréhension de cette importante énigme de la recherche solaire.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans The Astrophysical Journal Letters.

Sources:

– Université de Sheffield

– Les lettres du journal astrophysique