Un serpent s'étouffe avec des poissons envahissants : implications pour la recherche sur les serpents piscivores et les espèces envahissantes

En France, un herpétologue a récemment été témoin d'un incident remarquable au cours duquel un serpent a tenté de manger un poisson de la taille de sa tête. Nicolas Fuento, herpétologue à la Ligue pour la protection des oiseaux en France, à but non lucratif, a observé une couleuvre vipérine luttant pour consommer une espèce de poisson envahissante au lac de Carcès, dans le sud-est de la France. Cette rencontre a suscité un appel à des recherches plus approfondies sur la relation entre les serpents piscivores et les espèces envahissantes.

Fuento a d'abord pensé que le serpent essayait simplement de manger le poisson, mais s'est vite rendu compte que le serpent s'étouffait avec le poisson logé dans son œsophage. Pour sauver le serpent, Fuento repoussa doucement le poisson dans la bouche du serpent pour déloger ses épines. Une fois le poisson retiré, le serpent est apparu indemne et a glissé.

L'espèce de poisson identifiée était une grémille, un petit poisson d'eau douce originaire de certaines régions d'Europe et d'Asie. Cependant, la collerette a été introduite dans diverses régions, dont la France, où elle est considérée comme une espèce envahissante. Leurs nageoires dorsales dures et épineuses les rendent difficiles à consommer par les prédateurs.

Les serpents vipérines se nourrissent principalement de poissons et, dans certaines régions, leur aire de répartition d'origine chevauche celle des collerettes. La présence de collerettes envahissantes dans les zones humides méditerranéennes, où les couleuvres vipérines sont rares et en déclin, constitue une menace potentielle pour la population locale de serpents. Des incidents antérieurs ont montré que des serpents piscivores en Europe, notamment des serpents vipérines, sont morts après avoir consommé des poissons envahissants.

Bien que l’impact des poissons envahissants sur les serpents n’ait pas encore été étudié, ce cas souligne la nécessité de poursuivre les recherches sur les menaces potentielles posées par les espèces envahissantes. Comprendre la relation entre les serpents piscivores et les poissons envahissants peut contribuer aux efforts de conservation et à la protection des populations de serpents indigènes.

