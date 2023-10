Le trou noir supermassif de M87 confirme les théories d'Einstein

Les scientifiques ont récemment confirmé qu'un trou noir supermassif dans la galaxie Messier 87, située à environ 55 millions d'années-lumière, était en rotation. Cette découverte s'aligne sur les théories de la relativité générale d'Albert Einstein et fournit une preuve définitive de la rotation du trou noir.

Les trous noirs, régions de l’espace où la gravité est incroyablement forte, intriguent depuis longtemps les scientifiques et les astronomes. En analysant des images de différents observatoires, les chercheurs ont observé le mouvement de jets, des flux de particules émanant de l'axe du trou noir. Ce mouvement, tel que détaillé dans une étude publiée dans Nature, a établi la rotation du trou noir.

La découverte de la rotation du trou noir est importante pour plusieurs raisons. Premièrement, cela confirme les théories de la relativité d'Einstein, en fournissant des preuves supplémentaires pour les étayer. Deuxièmement, cela met en lumière le comportement des trous noirs supermassifs et leur interaction avec le tissu spatio-temporel environnant.

La taille immense de ce trou noir en rotation provoque un phénomène connu sous le nom de frame-dragging, dans lequel le tissu spatio-temporel qui l'entoure se déforme. Le désalignement entre l’axe de rotation du trou noir et l’axe de rotation du disque d’accrétion environnant entraîne une légère oscillation des jets du trou noir. Cette oscillation a été mesurée avec précision dans l'étude, confirmant ainsi la conclusion sur la rotation du trou noir.

Auparavant, les scientifiques ne disposaient que de preuves indirectes de trous noirs en rotation, mais cette découverte fournit ce qu'Igor Chilingaryan, astronome au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, appelle « des preuves irréfutables ». La confirmation de la rotation du trou noir attire également l'attention sur le processus de Penrose, un mécanisme qui permet d'extraire l'énergie des trous noirs en rotation.

En plus de confirmer les théories d'Einstein et de fournir un aperçu du comportement des trous noirs supermassifs, cette découverte est également importante car elle marque la première photographie réussie d'un tel trou noir. Les scientifiques peuvent désormais approfondir leurs recherches et comprendre la nature et la dynamique de ces phénomènes cosmiques massifs.

