Un fragment d'astéroïde récemment découvert offre un aperçu des origines de la vie

Un événement remarquable a eu lieu au Musée national d'histoire naturelle de Washington, DC, vendredi 3 novembre, lorsque le Smithsonian a dévoilé la première exposition publique d'un fragment de l'astéroïde Bennu. Cette petite roche a été ramenée sur Terre par la mission OSIRIS-REx de la NASA, qui a réussi à faire atterrir sa capsule de retour d'échantillons dans le désert de l'Utah le 24 septembre. La cérémonie de dévoilement s'est déroulée en présence de l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, et d'autres hauts fonctionnaires de la NASA et le Smithsonian.

L'exposition, située dans la salle de géologie, de pierres précieuses et de minéraux Janet Annenberg Hooker du musée, présentait le fragment de Bennu dans une bouteille en acier inoxydable avec un port d'observation en verre. La roche, d'environ 0.3 pouce de diamètre, est d'une couleur noire profonde et est conservée dans un environnement d'azote pur pour préserver son état impeccable. À côté de l'écran se trouvent des modèles réduits de la fusée ULA Atlas V qui a lancé la mission et de la sonde OSIRIS-REx construite par Lockheed Martin.

Ce fragment de Bennu, étiqueté OREX-800027-0 par les scientifiques de la NASA, a subi une tomodensitométrie (CT) qui a révélé sa fascinante composition. Composé de dizaines de roches plus petites cimentées ensemble, le fragment présente une forte altération par l'eau, entraînant la formation d'argiles, d'oxydes de fer, de sulfures de fer, de carbonates et d'autres minéraux riches en eau et en carbone.

Les scientifiques sont impatients d’étudier le fragment Bennu car il pourrait potentiellement fournir des informations sur les origines de notre système solaire et le développement de la vie sur Terre. Les minéraux riches en eau et les molécules riches en carbone contenus dans le fragment pourraient éclairer la formation du système solaire, les océans de la Terre et l'évolution de la vie elle-même.

En plus de l'exposition au Smithsonian, un autre fragment de Bennu a été prêté à des fins d'étude scientifique. Deux autres roches seront exposées au Alfie Norville Gem & Mineral Museum de l'Université d'Arizona à Tucson et au Space Center Houston. Ces expositions offriront au public et aux chercheurs de nouvelles opportunités d’examiner et d’apprendre de ces fascinants fragments d’astéroïdes.

