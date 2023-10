Les astronomes détectent les sursauts radio rapides les plus éloignés, offrant ainsi un aperçu de l'univers caché

Les astronomes ont fait une découverte révolutionnaire en détectant le sursaut radio rapide (FRB) le plus éloigné jamais enregistré. Cette explosion lointaine d'ondes radio cosmiques, connue sous le nom de FRB 20220610A, a été observée depuis une galaxie située à huit milliards d'années-lumière de la Terre. L’explosion, qui dure moins d’une milliseconde, est également l’une des plus puissantes jamais observées.

Le Very Large Telescope (VLT) de l'Observatoire européen austral a joué un rôle crucial dans la localisation de la galaxie source du FRB. En utilisant le VLT, les astronomes ont pu déterminer que cette galaxie est plus ancienne et plus éloignée que toute autre source FRB connue. On pense également qu’elle fait partie d’un petit groupe de galaxies en fusion.

Cette découverte a des implications importantes pour la compréhension de la composition de l'univers. Les méthodes actuelles de mesure de la masse de l'univers ont produit des résultats contradictoires et ont remis en question le modèle standard de la cosmologie. En utilisant les FRB comme outil, les astronomes espèrent mieux comprendre la matière « manquante » qui existe entre les galaxies.

Les sursauts radio rapides ont la capacité unique de détecter des matières ionisées, même dans un espace considéré comme presque vide. Cela permet aux astronomes de mesurer la quantité de matière présente entre les galaxies. La découverte de FRB 20220610A confirme l'existence de la « relation de Macquart », selon laquelle plus un sursaut radio rapide est éloigné, plus il révèle de gaz diffus entre les galaxies.

Bien que la cause exacte des sursauts radio rapides soit encore inconnue, cette découverte récente confirme qu’il s’agit d’événements courants dans le cosmos. Les astronomes pensent que l’étude de ces sursauts aidera non seulement à détecter la matière entre les galaxies, mais également à mieux comprendre la structure de l’univers.

Bien que cette découverte représente les limites actuelles des capacités des télescopes, les progrès futurs offrent des possibilités encore plus grandes. Le Square Kilometer Array Observatory construit actuellement deux radiotélescopes en Afrique du Sud et en Australie qui seront capables de détecter des milliers de FRB, y compris ceux qui sont beaucoup plus éloignés. De plus, le prochain télescope extrêmement grand en construction au Chili offrira aux astronomes la possibilité d’étudier les galaxies sources des sursauts encore plus loin.

Cette découverte importante ouvre de nouvelles voies de recherche et d’exploration des mystères cachés de l’univers. En exploitant la puissance des sursauts radio rapides, les astronomes sont sur le point de repousser les limites de notre compréhension et de faire la lumière sur les secrets du cosmos.

