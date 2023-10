Révolutionner l'énergie : des matériaux intelligents pour un avenir durable

Introduction

En 2008, la National Academy of Engineering des États-Unis a identifié 14 grands défis pour le 21e siècle, dont beaucoup nécessitent des matériaux de pointe. C'est avec cet impératif à l'esprit que la Fondation VinFuture a récemment organisé un webinaire InnovaTalk sur les « Matériaux intelligents pour la récupération et le stockage de l'énergie ». L'événement a réuni des experts de divers domaines pour discuter du rôle des matériaux intelligents dans l'avancement de la technologie des batteries et de l'efficacité des cellules solaires.

Libérer le potentiel des batteries à semi-conducteurs

Au cours du webinaire, le professeur Antonio Castro Neto de l'Université nationale de Singapour a exploré l'horizon de la technologie des batteries, en se concentrant sur les batteries à semi-conducteurs. Ces batteries, contrairement à leurs homologues liquides, utilisent un électrolyte solide pour le transport des ions. Cette caractéristique unique améliore non seulement la sécurité en éliminant les risques de surchauffe et d'explosion, mais présente également de nouveaux défis dans la compréhension de la mobilité ionique au sein des solides.

Pour comprendre ce phénomène, le professeur Neto a souligné la nécessité de passer des concepts traditionnels de l'électrochimie aux principes de la physique du solide. Les recherches de son équipe ont révélé le rôle central de la topologie et de la géométrie du cristal dans la détermination de la mobilité des ions. En étudiant la matrice de Hesse, ils ont identifié trois déterminants clés de la mobilité ionique : la densité cristalline, les vitesses du son et la structure topologique du cristal.

La vision ultime pour les batteries à semi-conducteurs réside dans la conception de nouveaux matériaux dotés de propriétés structurellement robustes et atomiquement lisses. Des progrès considérables dans ce domaine pourraient conduire à des solutions de stockage d’énergie plus efficaces et plus durables.

Progrès dans l’efficacité des cellules solaires

Le Dr Hieu Nguyen de l'Université nationale australienne a partagé son point de vue sur les recherches menées par son équipe pour améliorer l'efficacité des cellules solaires. En mesurant le coefficient d’absorption de différents matériaux, ils peuvent déterminer le potentiel d’absorption de la lumière du matériau. Ces informations jouent un rôle crucial dans la sélection des matériaux pour la fabrication des cellules solaires.

En outre, le Dr Nguyen a souligné l’importance de comprendre à la fois l’absorption et l’émission de la lumière pour prédire le quantum de génération d’électrons dans un matériau. Ces connaissances aident à optimiser la conception des cellules solaires pour atteindre une tension de pointe et une efficacité globale.

Conclusion

Le webinaire InnovaTalk de la Fondation VinFuture a mis en lumière le pouvoir transformateur des matériaux intelligents dans la révolution des technologies énergétiques. Des batteries solides aux cellules solaires, ces matériaux sont la clé d’un avenir durable et efficace. Alors que les chercheurs continuent de percer les mystères de la mobilité des ions et des attributs des matériaux, nous pouvons nous attendre à des innovations révolutionnaires qui façonneront le paysage énergétique pour les années à venir.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Que sont les matériaux intelligents ?

R : Les matériaux intelligents sont des matériaux conçus avec des propriétés qui répondent à des stimuli externes, tels que la température, la lumière ou la pression. Ils ont la capacité de modifier leurs propriétés physiques ou chimiques de manière contrôlée, ce qui les rend adaptables et polyvalents pour diverses applications.

Q : Que sont les batteries à semi-conducteurs ?

R : Les batteries à semi-conducteurs sont un type de batterie qui utilise un électrolyte solide au lieu d'un électrolyte liquide, comme on le trouve dans les batteries traditionnelles. Ils offrent une sécurité, une stabilité et une densité énergétique améliorées par rapport à leurs homologues liquides.

Q : Pourquoi l’efficacité des cellules solaires est-elle importante ?

R : L’efficacité des cellules solaires détermine la quantité de lumière solaire qui peut être convertie en énergie électrique utilisable. Une efficacité plus élevée se traduit par une production accrue d’électricité à partir de la même quantité de lumière solaire, ce qui entraîne une réduction des coûts de production et une source d’énergie plus durable.