Le magnétisme à petite échelle révèle les secrets de l'atmosphère solaire

By

Les physiciens solaires acquièrent de nouvelles connaissances sur le mystérieux échauffement de la couronne solaire, grâce aux images rapprochées du soleil obtenues par le Solar Orbiter lors de son passage au périhélie en octobre 2022. La couronne solaire, l'atmosphère externe du soleil, atteint des températures d'un million de °C alors que la température de surface n'est que d'environ 6000 XNUMX °C.

Les nouvelles images montrent comment les boucles de gaz à des millions de degrés, qui constituent la couronne solaire, sont associées à de petites zones de champ magnétique sur la surface solaire. Ces taches mesurent environ 100 km et sont responsables de la formation des boucles coronales. La corrélation entre ces zones de champ magnétique et les boucles suggère que les champs magnétiques à petite échelle jouent un rôle crucial dans le réchauffement de la couronne.

Le Solar Orbiter a capturé ces images à l’aide de deux de ses instruments. L’EUI (Extreme Ultraviolet Imager) a fourni une image jaune montrant les boucles chaudes de plasma en forme d’arc atteignant la couronne. L'imageur polarimétrique et héliosismique (PHI) a fourni une image mouchetée révélant la polarité magnétique de la surface solaire. Les régions ombrées en rouge et en bleu représentent des zones de polarités magnétiques nord et sud.

Ces observations fournissent des données à haute résolution qui permettent aux physiciens solaires d'étudier le rôle des champs magnétiques à petite échelle dans le développement de la couronne solaire. En comparant étroitement les données des deux instruments, les chercheurs peuvent étudier la disposition complexe et l'évolution temporelle des zones de champ magnétique.

Le Solar Orbiter se prépare actuellement à un autre passage rapproché du soleil en octobre 2023, permettant des observations encore plus précises de processus à petite échelle. Cette mission vise à découvrir les mécanismes inédits à l’origine du réchauffement de l’atmosphère solaire.

Ces découvertes contribuent à une meilleure compréhension du soleil et de son influence sur la météorologie spatiale, fournissant ainsi des informations précieuses pour les futures missions spatiales et notre compréhension des autres étoiles.

Sources:

- Agence spatiale européenne