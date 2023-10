Qu'est-ce qui réchauffe la couronne solaire ? Nouvelles découvertes du Solar Orbiter

Les scientifiques ont longtemps été intrigués par la question de savoir ce qui chauffe la couronne solaire. La couronne est la couche de plasma diffus qui entoure le Soleil et n'est visible que lors d'une éclipse totale. Bien qu'elle soit plus chaude que la surface du Soleil, qui atteint des températures de 6,500 XNUMX K, la couronne est blanc pâle, presque rose, et a une température de plus d'un million de Kelvin. Dans une nouvelle étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters, les chercheurs ont peut-être enfin trouvé la réponse.

L'étude a utilisé les données recueillies par le Solar Orbiter NASA/ESA, un vaisseau spatial équipé de divers instruments pour mesurer les champs magnétiques, les vents solaires et les particules à haute énergie, ainsi que pour capturer des images haute résolution de la surface du Soleil. Lors d'une approche rapprochée en octobre 2022, l'imageur ultraviolet extrême (EUI) de Solar Orbiter a capturé des images détaillées de petits arcs de plasma, tandis que l'imageur polarimétrique et héliosismique (PHI) a mesuré la polarité magnétique de la surface solaire dans la même région.

Les résultats ont révélé que de petites variations de polarité magnétique peuvent entraîner la formation d’arcs de plasma, même pendant les périodes calmes d’activité solaire. Cela signifie que même lorsque le Soleil ne connaît pas d’éruptions intenses comme des protubérances ou des éruptions solaires, il y a encore suffisamment d’activité pour maintenir la couronne chaude. Ces champs magnétiques de surface à petite échelle fournissent une activité constante qui maintient la température élevée de la couronne.

Le Solar Orbiter s'est récemment rapproché du Soleil et a obtenu encore plus de données, qui devraient révéler d'autres secrets sur notre étoile. Avec son orbite dynamique, le rapprochant parfois du Soleil que de Mercure, le Solar Orbiter révolutionne notre compréhension du Soleil et de sa dynamique.

Cette recherche révolutionnaire met en lumière le mystérieux mécanisme de chauffage de la couronne solaire et met en évidence la relation complexe entre les champs magnétiques et la dynamique du plasma. D'autres études et observations de Solar Orbiter continueront d'approfondir notre compréhension du Soleil et de son impact sur notre système solaire.

