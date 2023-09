L'histoire de l'évolution révèle une croissance lente chez les crocodiles

Une étude récente publiée dans Current Biology intitulée « Origines de la croissance lente de la lignée des tiges des crocodiliens » a mis en lumière les raisons pour lesquelles les crocodiliens, y compris les crocodiles et les alligators, grandissent lentement par rapport à leurs plus proches parents vivants, les oiseaux. L’équipe de recherche a étudié la structure interne des os fossiles d’ancêtres crocodiliens vieux de 200 millions d’années, connus sous le nom de crocodylomorphes, et a découvert qu’ils grandissaient lentement, à l’instar des crocodiles modernes.

Les chercheurs ont été surpris de découvrir que les tissus osseux de ces anciens crocodylomorphes étaient constitués d'un type appelé os à fibres parallèles, ce qui indique un taux de croissance entre leurs ancêtres à croissance rapide et celui des crocodiles d'aujourd'hui à croissance plus lente. Cette découverte remet en question la croyance commune selon laquelle la croissance lente des crocodiles vivants est liée à leur mode de vie sédentaire et semi-aquatique. Ces premiers crocodylomorphes étaient des animaux actifs et entièrement terrestres, et non les prédateurs tentaculaires en embuscade qui existent aujourd'hui.

L’étude impliquait également l’examen des fossiles d’un gigantesque ancêtre crocodilien récemment découvert qui vivait il y a 210 millions d’années en Afrique du Sud. Les chercheurs ont analysé les os sous un microscope puissant pour déterminer l’âge au décès, le taux de croissance annuel et les caractéristiques du tissu osseux. En comparant le nouveau spécimen à d’autres espèces connues, ils l’ont identifié comme un très ancien ancêtre du crocodile, peut-être le plus ancien du groupe comprenant les crocodiles modernes.

Les chercheurs ont découvert que l’espèce géante grandissait plus lentement que les autres grands reptiles de son époque, comme les dinosaures. Cette stratégie de croissance lente a persisté et a encore ralenti chez les espèces de crocodylomorphes plus récemment évoluées. Une croissance lente est devenue une caractéristique de tous les crocodylomorphes connus descendant de leur ancien ancêtre, leur permettant de survivre à un événement d'extinction massive à la fin de la période du Trias.

D’un autre côté, on pense que les dinosaures ont survécu à l’extinction massive grâce à une croissance rapide. Cet événement a conduit à la coexistence de dinosaures à croissance rapide et de crocodylomorphes à croissance lente à l'époque suivante, jetant finalement les bases des différences de croissance observées chez leurs descendants modernes, les oiseaux et les crocodiliens.

Les résultats de l'étude indiquent que la disparité des taux de croissance entre les oiseaux et les crocodiliens a été établie au début de l'histoire évolutive du groupe, bien que leur ancêtre commun soit un animal à croissance rapide. Cette recherche contribue à notre compréhension des facteurs complexes influençant les modèles de croissance et les adaptations évolutives chez différentes espèces.

Sources:

– « Origines de la croissance lente sur la lignée des tiges crocodilien » – Current Biology

– Professeur Jennifer Botha, Université du Witwatersrand

– Professeur Jonah Choinière, Université du Witwatersrand

– Bailey Weiss, Université du Witwatersrand

– Paul Barrett, professeur émérite de paléontologie au Natural History Museum de Londres