Découvrez le ciel nocturne à Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Sleeping Bear Dunes National Lakeshore offre aux visiteurs la chance de découvrir la beauté du ciel nocturne avec deux prochaines fêtes d'étoiles. En collaboration avec la Grand Traverse Astronomical Society, le parc accueillera des événements les 15 septembre et 21 octobre de 5h à 11h dans la zone Dune Climb.

Les soirées vedettes au Sleeping Bear Dunes National Lakeshore offrent aux visiteurs l’occasion d’observer le magnifique ciel sombre du parc. L'absence de pollution lumineuse permet une vue claire des objets de l'espace lointain grâce aux télescopes fournis. Selon la date et les conditions, les participants pourront voir des étoiles, des planètes, des météores et même la Voie lactée.

En plus de l'observation des étoiles, les événements proposent d'autres activités aux visiteurs. Avant le coucher du soleil, des observations solaires et des activités pour les enfants seront proposées. Une fois la nuit tombée, des stations de télescope et des stations d'information seront accessibles aux participants. Pour profiter au maximum de la fête des étoiles, les visiteurs sont encouragés à s'habiller en fonction de la météo et à apporter des articles tels que des lampes de poche (de préférence avec un filtre rouge pour préserver la vision nocturne), des jumelles, un anti-moustique, des chaises de plage et des couvertures.

L'entrée aux soirées des stars est gratuite, mais un pass visiteur est requis pour accéder au parc. Plus d'informations sur chaque événement, y compris les détails du stationnement et les annulations liées à la météo, peuvent être trouvées sur le calendrier en ligne de Sleeping Bear Dunes.

Avec la perte croissante de ciel sombre due à la pollution lumineuse, des événements comme ceux-ci sont importants pour préserver et apprécier les merveilles du ciel nocturne. La Grand Traverse Astronomical Society se consacre à promouvoir la sensibilisation du public et la compréhension de l'astronomie et, grâce à son partenariat avec Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, elle est en mesure de partager sa passion pour les étoiles avec un public plus large.

