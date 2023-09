Le laser à rayons X amélioré du SLAC produit les premiers rayons X, ouvrant ainsi une nouvelle ère dans la recherche

Le laser à électrons libres (XFEL) à source de lumière cohérente Linac (LCLS) du laboratoire national des accélérateurs SLAC du ministère de l'Énergie a généré avec succès ses premiers rayons X après avoir subi une mise à niveau majeure. Cette mise à niveau, connue sous le nom de LCLS-II, offre des capacités sans précédent qui révolutionneront la recherche scientifique utilisant les rayons X.

Les scientifiques du monde entier sont impatients de profiter du laser à rayons X amélioré pour faire progresser leurs programmes de recherche. Les capacités améliorées de LCLS-II permettront aux scientifiques d’étudier les matériaux quantiques avec une résolution sans précédent, conduisant ainsi à des progrès dans les domaines de l’informatique et des communications. Cela permettra également d’étudier les événements chimiques éphémères pour développer des industries durables et des technologies énergétiques propres. De plus, les chercheurs pourront étudier les fonctions des molécules biologiques pour développer de nouveaux produits pharmaceutiques et explorer des phénomènes scientifiques dans les plus brefs délais.

Cette réalisation est l'aboutissement de plus d'une décennie de travail et d'un projet de mise à niveau pluriannuel de 1.1 milliard de dollars impliquant des milliers de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens. La génération réussie de rayons X marque une étape importante dans l'engagement du SLAC à faire progresser la science des rayons X.

Les XFEL sont des outils puissants qui produisent des impulsions de rayons X ultra-lumineuses et ultra-courtes, permettant aux scientifiques d'observer le comportement moléculaire, atomique et électronique avec des détails sans précédent. Les XFEL ont joué un rôle déterminant dans les avancées scientifiques, notamment en capturant le premier « film moléculaire » et en étudiant l’absorption de la lumière solaire par les plantes et les algues.

LCLS-II porte la science des rayons X à un tout autre niveau, produisant jusqu'à un million d'impulsions de rayons X par seconde, une augmentation significative par rapport à son prédécesseur. Le laser à rayons X amélioré aura également une luminosité moyenne 10,000 XNUMX fois supérieure à celle de son prédécesseur, établissant ainsi un nouveau record mondial pour les sources lumineuses à rayons X les plus puissantes.

Le succès de LCLS-II est le résultat d'un effort de collaboration impliquant plusieurs institutions, dont cinq laboratoires nationaux américains et une université. L'accélérateur supraconducteur révolutionnaire, un élément clé du LCLS-II, a été développé grâce à des partenariats avec Fermilab et le Thomas Jefferson National Accelerator Facility.

Grâce aux capacités améliorées du LCLS-II, les scientifiques auront de nouvelles opportunités de faire progresser les connaissances dans un large éventail de disciplines, contribuant ainsi aux énergies propres, à la recherche scientifique fondamentale et aux initiatives de sécurité nationale.

Source : Laboratoire national des accélérateurs du SLAC