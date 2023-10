Découvrez la beauté du ciel de novembre

Le ciel se transforme à mesure que nous approfondissons le mois de novembre. Non seulement le soleil se couche plus tôt, mais il descend également plus loin sous l’horizon, ce qui donne un ciel plus sombre. Avec moins de rayons du soleil réfléchis par l'atmosphère terrestre, le contraste entre les étoiles et le fond noir d'encre devient plus prononcé, créant un spectacle à couper le souffle. Même si nous pouvons percevoir que le ciel regorge de millions d’étoiles, ce n’est pas tout à fait vrai. Même pendant les nuits les plus sombres, l’œil nu ne peut discerner qu’environ 2,500 XNUMX étoiles.

L’une des constellations les plus captivantes à observer en novembre est Orion, le grand chasseur mythologique. Regardez vers l'horizon est vers 11 heures et vous remarquerez trois étoiles brillantes formant une ligne. Ces étoiles représentent la ceinture d'Orion et restent visibles jusqu'à l'aube. De plus, Orion possède d'autres étoiles importantes telles que Bételgeuse, une étoile massive en fin de vie, et Rigel, une étoile massive à son apogée. Si vous suivez la ligne de la ceinture d'Orion vers la gauche, vous rencontrerez Sirius, qui semble être l'étoile la plus brillante des hémisphères nord et sud en raison de sa proximité avec la Terre.

Lorsque vous regardez les étoiles, vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer leur scintillement. Ce phénomène est dû aux turbulences atmosphériques provoquées par les variations de température. L'atmosphère plie et divise la lumière des étoiles, ce qui entraîne une luminosité scintillante et des changements de couleurs. Les astronomes emploient diverses techniques pour atténuer les effets du scintillement, notamment en plaçant des télescopes en haute montagne et dans des zones sèches. Ils utilisent également des télescopes à optique adaptative, capables d’ajuster rapidement leurs miroirs pour contrecarrer les distorsions causées par le scintillement. De plus, les astronomes utilisent des lasers à faisceau crayon pour créer des « étoiles artificielles » et compenser les interférences atmosphériques.

Cependant, pour véritablement transcender les limites atmosphériques, les astronomes se tournent vers les télescopes spatiaux. En positionnant les télescopes à quelques centaines de kilomètres au-dessus de la Terre, ils peuvent capter la lumière des objets célestes sans perturbations atmosphériques. Ce point d’observation permet d’obtenir des images incroyablement détaillées et sans précédent qui ne peuvent pas être obtenues à partir d’observatoires au sol. Il n’est pas étonnant que le télescope spatial Hubble se trouve dans l’espace !

Novembre offre également des délices célestes à observer. Le brillant Jupiter domine le ciel du soir, tandis que Vénus orne le ciel du matin. Le 9 novembre, un spectacle enchanteur se déroule alors que le croissant de Lune et Vénus s'alignent au matin. De plus, les 24 et 25, Jupiter apparaîtra à proximité de la Lune après le coucher du soleil. Ne manquez pas la pluie de météores annuelle des Léonides, qui culmine dans la nuit du 17. Même si les averses de cette année n'atteindront peut-être pas leur potentiel maximum avant 2034, le ciel sombre et le manque de clair de lune offrent une chance d'observer environ 15 à 20 météores par heure.

Alors n'oubliez pas de lever les yeux et de vous immerger dans les merveilles fascinantes du ciel de novembre.