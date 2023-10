Favoriser la diversité scientifique : élargir les perspectives pour une vision holistique

Le Dr Maggie Aderin-Pocock, présentatrice estimée de The Sky At Night, plaide pour une plus grande diversité dans les domaines scientifiques, soulignant qu'une surreprésentation des hommes blancs européens peut entraîner une compréhension étroite du monde. En tant que premier présentateur noir du programme d'astronomie de longue date de la BBC, le Dr Aderin-Pocock a joué un rôle déterminant dans la promotion de l'inclusivité et l'inspiration de jeunes esprits issus d'horizons divers.

En grandissant, la présentatrice a remarqué une idée fausse répandue selon laquelle la science n'était pas destinée aux individus comme elle en raison des différences culturelles et des récits historiques. Elle encourage une plus grande représentation et une plus grande inclusivité au sein de la communauté scientifique, reconnaissant qu’un plus large éventail de voix et d’idées enrichira le domaine. En incluant des individus issus d’horizons divers, la science peut transcender ses limites et offrir une perspective plus globale.

Le guide d'astronomie du Dr Aderin-Pocock, The Art of Stargazing, remet en question l'idée selon laquelle les contributions scientifiques proviennent uniquement des « hommes blancs en toge ». Elle met en évidence les contributions significatives de personnalités anciennes de diverses ethnies et genres, mettant en valeur la nature universelle du progrès scientifique à travers l’histoire.

Bien que des progrès aient été réalisés dans la diversification des professions scientifiques, le Dr Aderin-Pocock reconnaît qu’il reste encore beaucoup à faire. Elle reste préoccupée par la lenteur du changement et la persistance d’attitudes régressives au sein de la communauté scientifique. Elle reste toutefois optimiste, estimant que les visions dépassées des « dinosaures » résistants à l’inclusivité disparaissent progressivement, laissant la place à des opportunités.

En 2021, la Royal Society s’est penchée sur les disparités auxquelles sont confrontés les Noirs dans l’enseignement supérieur STEM au Royaume-Uni. Ils ont découvert des résultats d’études inférieurs et une progression de carrière académique entravée pour ce groupe démographique. Ces résultats soulignent l’urgence de créer un environnement équitable dans le domaine scientifique.

Le parcours personnel du Dr Aderin-Pocock témoigne de l’impact d’une représentation diversifiée pour inspirer les futurs scientifiques. Sa fascination pour The Sky At Night, animé par Sir Patrick Moore pendant son enfance, a nourri son amour pour la science. Tout en assumant le rôle de présentatrice de son idole d'enfance l'a remplie à la fois d'enthousiasme et de nervosité, elle a reconnu l'importance de sa position pour favoriser la diversité et susciter la curiosité d'une nouvelle génération.

FAQ:

Q : Pourquoi le Dr Aderin-Pocock insiste-t-il sur l’importance de la diversité scientifique ?

R : Le Dr Aderin-Pocock estime que la diversité scientifique apporte des idées et des perspectives différentes, empêchant ainsi une compréhension limitée du monde.

Q : Quel est l’objectif du guide d’astronomie du Dr Aderin-Pocock ?

R : Son guide vise à présenter les contributions de divers individus à travers l’histoire et à remettre en question la perception selon laquelle la science est exclusivement le domaine des hommes blancs.

Q : Quelles préoccupations le Dr Aderin-Pocock exprime-t-elle concernant la diversification des professions scientifiques ?

R : Elle souligne la lenteur du changement et les attitudes régressives qui persistent au sein de la communauté scientifique, tout en gardant espoir de progrès.

Q : Quelles disparités ont été identifiées dans un rapport de la Royal Society en 2021 ?

R : Le rapport a révélé que les individus noirs inscrits dans l'enseignement supérieur STEM au Royaume-Uni obtiennent des résultats scolaires inférieurs et des opportunités réduites de progression de carrière universitaire.

Q : Comment les expériences d'enfance du Dr Aderin-Pocock ont-elles façonné sa passion pour la science ?

R : Sa fascination pour The Sky At Night, animé par Sir Patrick Moore, et la possession de son télescope ont enflammé son amour pour la science, la motivant à poursuivre une carrière dans ce domaine.