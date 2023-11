Nouvelles connaissances sur la taille du Soleil et ses implications

Une récente avancée scientifique a jeté un nouvel éclairage sur notre compréhension du Soleil, révélant qu’il pourrait être légèrement plus petit qu’on ne le pensait auparavant. Cette découverte, réalisée par une équipe d'astronomes, pourrait avoir un impact significatif sur notre connaissance de l'étoile qui sert de centre à notre système solaire.

La recherche, qui fait actuellement l'objet d'un processus d'examen par les pairs, est basée sur l'étude des ondes sonores générées et piégées à l'intérieur du plasma chaud du Soleil, appelées modes p ou modes « pression ». Ces ondes sonores résonnantes fournissent des informations précieuses sur les changements de pression qui se produisent au sein du noyau solaire.

Les astrophysiciens Masao Takata de l'Université de Tokyo et Douglas Gough de l'Université de Cambridge affirment que les modes p offrent une compréhension plus précise de l'intérieur du Soleil par rapport à d'autres types d'ondes sonores oscillantes. Ils expliquent que ces oscillations en mode p peuvent être assimilées à une cloche qui sonne frappée par d’innombrables petits grains de sable.

Traditionnellement, les modes f étaient utilisés pour mesurer le rayon sismique du Soleil. Cependant, il existe un différend parmi les astronomes quant à la fiabilité de ces modes, car ils ne s'étendent pas à la photosphère du Soleil. Au lieu de cela, ils semblent rencontrer ce que Takata et Gough appellent une « surface fantôme ». Les modes P, en revanche, sont moins affectés par les champs magnétiques et les turbulences dans la zone de convection supérieure du Soleil, ce qui leur permet de fournir une mesure plus précise de la taille du Soleil.

En utilisant des calculs basés uniquement sur les fréquences du mode p, les recherches de Takata et Gough suggèrent que le rayon photosphérique du Soleil est légèrement plus petit que le modèle solaire standard. Même si cet écart peut paraître insignifiant, il présente de nouveaux défis et opportunités pour les scientifiques qui souhaitent affiner leur compréhension du Soleil et de son comportement.

L'astrophysicienne Emily Brunsden reconnaît la complexité de cette découverte, affirmant qu'il existe de nombreux facteurs à prendre en compte pour comprendre la raison de la différence entre les mesures.

Ces nouvelles découvertes ouvrent la voie à des recherches plus approfondies et à la nécessité de réévaluer nos modèles existants du Soleil. À mesure que les scientifiques approfondissent les subtilités de notre voisin céleste, nous pouvons anticiper une meilleure compréhension des processus fondamentaux qui animent notre système solaire.

QFP

1. Comment les astronomes ont-ils déterminé que le Soleil était peut-être plus petit ?

Les astronomes ont étudié les ondes sonores, en particulier les modes p, générées et piégées à l'intérieur du Soleil. En analysant ces ondes, ils ont pu mesurer les changements de pression et obtenir des informations précieuses sur la taille du Soleil.

2. Pourquoi les modes p sont-ils considérés comme plus fiables que les autres types d’ondes sonores oscillantes ?

Les modes P sont moins influencés par les champs magnétiques et les turbulences dans la zone de convection supérieure du Soleil. Cela les rend plus précis dans la mesure de la taille du Soleil par rapport à d'autres modes comme les modes f.

3. Quelles sont les implications du fait que le Soleil soit légèrement plus petit ?

Bien qu'apparemment insignifiante, cette découverte remet en question notre compréhension actuelle de la structure et du comportement du Soleil. Les scientifiques devront ajuster leurs modèles et étudier plus en détail les implications de cette différence de taille.