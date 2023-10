Qu'arrive-t-il à la nature lors d'une éclipse solaire ?

By

Lors d’une éclipse solaire, la nature subit d’étranges changements. Les animaux, qui dépendent du cycle lumière-obscurité du soleil et de la lune, peuvent être plongés dans le désarroi. Les animaux actifs pendant la journée se retirent dans leurs abris, tandis que les animaux nocturnes entrent en action, pensant avoir trop dormi. Les araignées brisent leurs toiles pour les reconstruire une fois l’éclipse passée. Au Zimbabwe, les hippopotames quittent leurs rivières et se dirigent vers leurs aires d'alimentation nocturne sur la terre ferme. Les poissons et les oiseaux actifs pendant la journée recherchent leurs lieux de repos nocturne.

Les humains peuvent eux aussi subir les effets d’une éclipse solaire. Certaines personnes déclarent se sentir fatiguées ou léthargiques, ce qui est attribué au changement soudain de lumière naturelle. L'atmosphère subit également des changements lors d'une éclipse solaire, entraînant des changements dans les vents, la température, la couverture nuageuse et l'humidité. La baisse de température lors d’une éclipse peut rendre l’air plus humide. De plus, les ondes radio peuvent être brouillées lors d’une éclipse solaire en raison de changements dans l’ionosphère, affectant les communications longue distance.

Les ombres lors d’une éclipse solaire sont parsemées de minuscules croissants lumineux, créant un effet étrange. Même les micro-organismes peuvent être affectés par une éclipse solaire. Une étude menée en Inde a révélé que les bactéries présentes dans les boîtes de Pétri de laboratoire devenaient plus petites et de forme différente près du pic de l'éclipse. Cependant, ces résultats n’ont pas été reproduits.

Dans l’ensemble, une éclipse solaire provoque des phénomènes naturels intrigants, affectant les animaux, la température, les ondes radio, les ombres et même les micro-organismes. C'est un spectacle unique qui nous donne un aperçu des interactions fascinantes entre les événements célestes et le monde naturel.

Sources:

– Soleil irlandais

– Alamy (image)