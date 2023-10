ADN ancien découvert dans des os de tortues fossiles vieilles de 6 millions d'années

Les scientifiques ont découvert des traces d'ADN ancien dans les os fossiles d'une tortue éteinte vieille de 6 millions d'années. Cette découverte suggère que le matériel génétique peut rester préservé beaucoup plus longtemps qu’on ne le pensait auparavant.

Le fossile a été trouvé le long de la côte caraïbe du Panama et appartenait à une espèce de tortue du genre Lepidochelys, qui existe encore aujourd'hui sous la forme de tortues de Kemp et de tortues olivâtres. Bien que l’espèce exacte du fossile soit incertaine, on pense qu’il s’agit d’une espèce éteinte récemment découverte.

Dans une étude récente, des chercheurs ont découvert des structures internes « de type noyau » au sein des cellules osseuses préservées, appelées ostéocytes, de la tortue. Comme le noyau est l’organite qui abrite l’ADN dans les cellules, l’équipe a effectué un test pour détecter la présence de matériel génétique, qui a donné un résultat positif. Cela n’a été signalé auparavant que dans deux fossiles de dinosaures.

Bien qu’il s’agisse d’une preuve solide de la présence d’ADN dans les cellules osseuses de la tortue, ce n’est pas une preuve définitive. Pour confirmer cette découverte, les chercheurs devraient identifier et séquencer directement l’ADN. L’ADN le plus ancien entièrement récupéré et séquencé provient d’un mammouth vieux de 1.2 million d’années, ce qui rend la présence d’ADN chez une tortue vieille de 6 millions d’années encore plus remarquable.

Cette découverte remet en question la compréhension conventionnelle de la préservation biomoléculaire, car elle suggère que le matériel génétique peut persister pendant des millions d’années, même dans des environnements plus chauds qui ne sont pas idéaux pour préserver l’ADN.

L’étude de la génétique de l’ancienne tortue Lepidochelys pourrait fournir des informations précieuses sur son histoire évolutive. Actuellement, on sait très peu de choses sur l’espèce, et comprendre sa constitution génétique pourrait contribuer aux efforts de conservation de ses homologues vivants.

La recherche, publiée dans le Journal of Vertebrate Paleontology, démontre le potentiel de préservation de l'ADN dans des spécimens provenant de latitudes inférieures, élargissant ainsi nos connaissances sur la préservation biomoléculaire.

