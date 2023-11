L'enquête sur la gestion gouvernementale de la pandémie de Covid-19 se poursuit avec le témoignage du médecin-chef

Lors d'une comparution très attendue, Sir Chris Whitty, médecin-chef du Royaume-Uni, devrait témoigner aujourd'hui dans le cadre de l'enquête Covid-19 en cours. Sir Whitty, qui est devenu l'une des personnalités les plus reconnaissables du pays pendant la pandémie, devrait passer toute la journée de mardi à donner un aperçu de la gestion de la crise par le gouvernement.

Ce témoignage de Sir Whitty fait suite à la récente comparution de l'ancien conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, qui a offert son point de vue sur le processus décisionnel de l'ancien Premier ministre Boris Johnson et de son équipe. Les notes du journal de Sir Vallance ont fourni un aperçu extraordinaire du fonctionnement interne du gouvernement pendant cette période difficile.

Lady Hallett, qui dirige l'enquête, a déclaré lundi que M. Johnson semblait « sidéré » par les données et graphiques complexes qui lui étaient présentés. Il y a eu des cas où il a eu du mal à conserver des informations scientifiques, ce qui a soulevé des questions sur la prise de décision du gouvernement et sa réponse à la pandémie.

Une initiative qui a fait l'objet de critiques est le programme « Eat Out to Help Out » de M. Sunak, lancé en août 2020 pour soutenir les restaurants et les restaurants après le confinement. Sir Whitty sera probablement confronté à des questions liées à ses précédents commentaires privés faisant référence au programme comme à « manger au restaurant pour aider à lutter contre le virus ». L’enquête vise à comprendre pleinement l’impact et l’efficacité de ces mesures gouvernementales.

Alors que l'enquête se poursuit, on s'attend à ce que Sir Jonathan Van-Tam, ancien adjoint de Sir Whitty, fournisse également des preuves plus tard dans la semaine. Les témoignages de ces personnalités éclairent le processus décisionnel et les actions entreprises par le gouvernement, contribuant à une compréhension globale de la gestion de la pandémie de Covid-19 au Royaume-Uni.

