Sir Brian May soutient fièrement la collecte réussie d'échantillons d'astéroïdes de la NASA

Sir Brian May, guitariste et astrophysicien de Queen, a exprimé son immense fierté de faire partie de l'équipe qui a réussi à collecter les premiers échantillons d'astéroïdes de la NASA dans l'espace lointain. Le vaisseau spatial Osiris-Rex a largué une capsule contenant environ 250 g de roches et de poussière collectées sur l'astéroïde Bennu lors d'un survol de la Terre. Cette capsule a atterri en toute sécurité dans le désert de l'Utah, près de Salt Lake City. Sir Brian a joué un rôle crucial en aidant à identifier l'emplacement optimal pour la collecte des échantillons.

Bien qu'il n'ait pas pu être présent pour cette occasion capitale alors qu'il répétait pour une tournée de Queen, Sir Brian a envoyé un sincère message de soutien à la NASA et à son équipe dévouée. Il a félicité toutes les personnes impliquées dans la mission pour leur travail acharné et leur a souhaité une bonne journée de retour des échantillons. Sir Brian a également fait l'éloge de son « cher ami » Dante Lauretta, avec qui il a collaboré à la création du livre « Bennu 3-D : Anatomy of an Asteroid », un atlas 3D complet de l'astéroïde.

Cette collecte réussie d'échantillons marque une étape importante à la fois pour la NASA et les agences spatiales mondiales, car il s'agit de la première mission de ce type depuis 2020. Elle souligne les progrès de l'exploration spatiale et souligne l'importance de l'étude des astéroïdes pour mieux comprendre les origines de notre planète. système solaire et ressources potentielles pour les missions futures.

