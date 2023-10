Explorer le phénomène surprenant de diffusion de la lumière par un seul atome

Des chercheurs du département de physique de l'université Humboldt de Berlin ont fait une découverte révolutionnaire sur la diffusion de la lumière par un seul atome. Dirigée par Jürgen Volz et Arno Rauschenbeutel, l'équipe a publié ses résultats dans la prestigieuse revue Nature Photonics. Cette nouvelle idée met non seulement en lumière le comportement de la lumière au niveau microscopique, mais recèle également un potentiel de progrès dans la communication quantique.

Selon l'hypothèse de Max Planck datant de 1900, la lumière échange de l'énergie avec la matière en unités discrètes appelées quanta. Albert Einstein a proposé plus tard que ces quanta, ou photons, étaient les particules fondamentales de la lumière. Aujourd'hui, les photodiodes sont capables de détecter un seul photon, car elles convertissent la détection en courtes impulsions de courant.

Lorsqu’un seul atome est excité pour émettre une fluorescence par un faisceau laser, la lumière fluorescente résultante se comporte différemment de la lumière laser qui l’a excité. Alors que les photons se produisent simultanément dans la lumière laser, un seul atome ne diffuse qu’un seul photon à la fois. Cependant, les chercheurs ont découvert que lorsque deux photons laser frappent simultanément un seul atome, l’atome absorbe un photon mais laisse passer le second. Le photon absorbé est ensuite émis dans une direction aléatoire avant que l’atome puisse absorber un autre photon.

La découverte surprenante a eu lieu lorsque l’équipe de recherche a supprimé une composante de couleur spécifique de la lumière fluorescente à l’aide d’un filtre. Ils ont observé que le flux de photons uniques se transformait en paires de photons détectés en même temps. Cet effet inattendu remet en question notre perception quotidienne et défie les croyances antérieures sur les capacités de diffusion d’un seul atome.

Outre son caractère fascinant, ce phénomène a des implications pratiques pour les technologies quantiques. Les paires de photons générées par ce processus sont intriquées mécaniquement quantiquement, permettant des phénomènes tels que la téléportation d’états quantiques. Les chercheurs pensent que l’utilisation d’atomes uniques comme sources de paires de photons intriqués surpasse les sources existantes en termes de luminosité et de compatibilité avec les répéteurs quantiques et les portes quantiques utilisés dans la communication quantique longue distance.

La capacité de manipuler et de comprendre le comportement de la lumière au niveau atomique ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine de la communication quantique et du traitement de l'information. Cette recherche nous rappelle que nos intuitions quotidiennes ne correspondent pas toujours au fonctionnement complexe du monde microscopique.

