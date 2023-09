Génération photonique de signaux hyperfréquences ASK au format SSB

Résumé:

Des chercheurs de l'Université des sciences et technologies de Huazhong à Wuhan, en Chine, ont proposé une méthode pour générer des signaux micro-ondes à modulation par déplacement d'amplitude (ASK) au format à bande latérale unique (SSB) à l'aide de la technique de photonique micro-ondes. Cette technique surmonte les limites de la technologie électrique micro-ondes traditionnelle et permet la génération de signaux micro-ondes ASK haute fréquence et large bande.

La modulation par déplacement d'amplitude (ASK) est un signal micro-ondes à bande ultra-large qui a des applications dans la guerre électronique, les communications sans fil et les systèmes radar. Cependant, les méthodes traditionnelles de génération de signaux hyperfréquences ASK utilisant le mélange analogique radiofréquence et la synthèse numérique directe imposent des restrictions sur la fréquence porteuse et le débit binaire de codage des signaux. Les chercheurs souhaitent explorer la technique photonique micro-ondes comme solution à ces limitations.

La technique de photonique micro-ondes consiste à utiliser le battement optique pour générer des signaux micro-ondes. Cependant, les bandes passantes des photodétecteurs limitent généralement la fréquence la plus élevée pouvant être atteinte. Pour maximiser la fréquence micro-ondes dans la bande passante limitée du photodétecteur, les chercheurs proposent d’utiliser des signaux micro-ondes au format à bande latérale unique. Cette approche assouplit la restriction de bande passante imposée par les dispositifs optoélectroniques et permet des vitesses de communication plus élevées.

De plus, l'utilisation d'une modulation à bande latérale unique permet des fréquences micro-ondes plus élevées, qui peuvent être transmises via des bandes de fréquences plus élevées. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour les systèmes de communication haute fréquence.

La recherche intitulée « Génération photonique de signaux micro-ondes ASK au format SSB » a été publiée dans Frontiers of Optoelectronics. La technique proposée a le potentiel de révolutionner la génération de signaux micro-ondes ASK, permettant des systèmes de communication plus rapides et plus efficaces.

Définitions:

– Amplitude Shift Keying (ASK): forme de modulation dans laquelle l'amplitude du signal porteur varie pour représenter des informations numériques.

– Technique photonique micro-ondes : domaine d’étude qui combine les technologies micro-ondes et optiques pour générer, traiter et transmettre des signaux micro-ondes à l’aide de composants optiques.

– Bande latérale unique (SSB) : technique de modulation qui transmet une bande latérale du signal tout en supprimant l'autre bande latérale et le signal porteur.

– Dispositifs optoélectroniques : appareils qui convertissent les signaux électriques en signaux optiques ou vice versa.

Sources:

– Weilei Gou et al, « Génération photonique de signaux micro-ondes ASK au format SSB », Frontiers of Optoelectronics (2023). DOI : 10.1007/s12200-023-00075-2

– Citation : « La technique de modulation à bande latérale unique peut assouplir la restriction de bande passante » (2023 septembre 26) récupéré le 26 septembre 2023 sur Phys.org