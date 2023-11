Une nouvelle technique permet un adressage et une détection précis d’ions de terres rares uniques dans les nanoparticules

Les scientifiques sont constamment à la recherche des plateformes les plus efficaces et les plus fiables pour traiter l’information quantique. L’un des principaux objectifs est de développer un système capable non seulement d’effectuer des opérations quantiques avec une précision et une rapidité élevées, mais également de s’interfacer avec un réseau quantique. Cela permettrait la création d’un Internet quantique robuste. Pour y parvenir, les scientifiques ont besoin d’un système capable de générer une intrication entre les qubits de matière à longue durée de vie et les photons, permettant ainsi une interface rapide et à faible perte entre les différents nœuds d’un futur réseau quantique.

Dans une étude récente publiée dans Optica, une équipe de chercheurs de l'ICFO, dirigée par le professeur Hugues de Riedmatten, a développé une nouvelle technique qui répond à ces défis. En utilisant des cristaux dopés aux ions de terres rares, les chercheurs ont pu créer un système doté des propriétés nécessaires pour une interaction lumière-matière efficace et une détection d’un seul ion. Les ions ont été piégés dans des nanoparticules et couplés à une microcavité fibreuse.

L’équipe a développé des nanoparticules dopées avec des ions erbium, chaque nanoparticule contenant environ 1000 6 ions Er. Ces nanoparticules ont ensuite été placées sur un miroir et refroidies à environ XNUMX Kelvin. En alignant un miroir incurvé fabriqué sur une fibre optique avec une nanoparticule, une cavité s’est formée. Les chercheurs ont pu traiter et détecter avec précision des ions de terres rares uniques dans la nanoparticule grâce à cette configuration.

L’avantage d’utiliser des nanoparticules est que leur volume réduit permet une forte densité d’ions tout en maintenant une faible distance physique moyenne entre eux. Cela garantit que les fréquences des ions sont suffisamment distinctes pour être entièrement distinguables, permettant ainsi l'adressage des ions individuels. Les chercheurs ont démontré qu’une constellation d’ions en interaction peut être trouvée au sein de la nanoparticule, ce qui en fait un candidat potentiel pour un système de traitement de l’information quantique à petite échelle.

Ce développement ouvre de nouvelles possibilités pour la fabrication de dispositifs quantiques et l’avancement des technologies d’informatique et de communication quantiques. En comprenant et en contrôlant les ions de terres rares individuels dans les nanoparticules, les scientifiques peuvent ouvrir de nouvelles voies pour traiter l'information quantique et construire des réseaux quantiques plus efficaces.

QFP

1. Que sont les qubits ?

Les qubits sont les éléments de base de l’information quantique. Il peut s'agir de systèmes physiques, tels que des circuits supraconducteurs, des atomes piégés ou des défauts dans des solides, qui codent des informations quantiques en utilisant différents états.

2. Comment les qubits interagissent-ils les uns avec les autres ?

Les qubits peuvent interagir les uns avec les autres via diverses méthodes, telles que des champs électriques ou magnétiques qui dépendent de l'état du qubit. Ces interactions sont cruciales pour effectuer des opérations quantiques et créer une intrication entre qubits.

3. Que sont les cristaux dopés aux ions de terres rares ?

Les cristaux dopés aux ions de terres rares sont des matériaux solides qui contiennent des ions du groupe des éléments des terres rares. Ces cristaux ont des propriétés uniques, telles que de longs temps de cohérence et différents états fondamentaux, qui les rendent adaptés à l'interaction lumière-matière et au codage d'informations quantiques.

4. Comment fonctionne la nouvelle technique ?

La nouvelle technique consiste à faire croître des nanoparticules dopées avec des ions de terres rares et à les placer sur un miroir. En alignant un miroir incurvé sur une fibre optique avec une nanoparticule, une cavité est formée. Cette configuration permet l’adressage et la détection précis d’ions de terres rares uniques au sein de la nanoparticule, facilitant ainsi une interaction lumière-matière efficace.

5. Quelles sont les applications potentielles de cette technique ?

Cette technique ouvre des possibilités pour la fabrication de dispositifs quantiques et l’avancement des technologies d’informatique et de communication quantiques. En comprenant et en contrôlant les ions de terres rares individuels dans les nanoparticules, les scientifiques peuvent explorer de nouvelles voies pour traiter l'information quantique et construire des réseaux quantiques plus efficaces.

(Source: ICFO)