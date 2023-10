Le potentiel prometteur de la protéomique unicellulaire

La protéomique unicellulaire est un domaine qui explore l'hétérogénéité et la diversité des cellules individuelles, offrant ainsi des informations plus approfondies sur la biologie cellulaire et les réponses cellulaires. Contrairement à la protéomique globale, qui analyse l'expression moyenne des protéines dans un groupe de cellules, la protéomique unicellulaire fournit une nouvelle compréhension de la façon dont les voies de signalisation complexes contribuent au fonctionnement global de la cellule en tant que système. Ce domaine devrait avoir un impact profond sur la médecine personnalisée en améliorant le diagnostic et le traitement des maladies.

La recherche sur le cancer, en particulier, a déjà bénéficié de la protéomique unicellulaire. Cela a permis de mieux comprendre pourquoi certaines cellules d’une tumeur répondent à des thérapies spécifiques alors que d’autres ne le font pas. La boîte à outils pour la protéomique unicellulaire continue d’évoluer, avec de nouveaux flux de travail et outils analytiques développés régulièrement. La spectrométrie de masse (MS) est actuellement la méthode dominante utilisée dans la plupart des expériences, mais le séquençage de molécules uniques et ses applications potentielles en protéomique suscitent un enthousiasme croissant.

Le séquençage de protéines monomoléculaires et la protéomique de la SEP unicellulaire sont des approches distinctes. La protéomique de la SEP unicellulaire repose sur la mesure de milliers de copies d'un peptide spécifique, tandis que les technologies de séquençage de protéines à molécule unique mesurent des copies individuelles de chaque peptide. Bien que ces deux domaines convergeront probablement à un moment donné, ils n’ont pas encore été utilisés pour mesurer les peptides ou les protéines dans des cellules individuelles.

De nombreux fournisseurs de MS développent des instruments pour prendre en charge la protéomique MS unicellulaire. Cependant, le séquençage d’une seule molécule est encore au stade de la validation de principe. La MS unicellulaire est actuellement plus avancée et prête à l’emploi, mais le séquençage d’une seule molécule pourrait avoir des applications complémentaires dans la détection de protéines à l’état de traces. Il pourrait potentiellement y avoir des domaines de concurrence et de complémentarité entre ces deux technologies à mesure qu’elles continuent de progresser.

La protéomique MS unicellulaire et le séquençage des protéines sont confrontés à des défis liés aux limitations de la plage dynamique et au débit de mesure. L’amélioration de la préparation et des séparations des échantillons peut profiter aux deux domaines. Il est important de noter que malgré l’émergence de technologies protéomiques non MS, la spectrométrie de masse reste polyvalente et capable d’étudier un large éventail d’analytes provenant de différents systèmes biologiques. Sa polyvalence lui permet de combler les lacunes alors même que d’autres technologies émergentes arrivent à maturité.

À l’avenir, si la protéomique unicellulaire continue de progresser en termes de débit et de sensibilité, elle pourrait potentiellement devenir le mode par défaut de profilage du protéome. À l’instar de la transcriptomique, la mesure des populations de cellules individuellement fournit simultanément à la fois la granularité d’une seule cellule et des informations au niveau de la population.

Source : Dr Ryan Kelly, professeur agrégé au Département de chimie et de biochimie de l'Université Brigham Young