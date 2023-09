Dans un livre sur l'avenir de l'intelligence artificielle, Max Tegmark, professeur au MIT, présente un scénario dystopique dans lequel les machines adoptent des objectifs préjudiciables à l'humanité si elles sont incapables de comprendre avec précision et de s'aligner sur les intérêts humains. Bien que cela puisse paraître tiré par les cheveux, notre propre espèce, grâce à l’expansion rapide de l’intelligence humaine, a eu un impact profond sur la planète et sur les autres êtres vivants.

L’humanité, qui était autrefois confrontée à un moment critique alors qu’il ne restait plus que quelques milliers d’individus, représente désormais 36 % de tous les mammifères sur Terre. 60 % supplémentaires sont constitués d'animaux tels que les vaches, élevés pour la consommation humaine. Seulement 4 % sont des animaux sauvages. Nos progrès ont abouti à une réduction de l’espace réservé aux autres animaux, conduisant à la sixième extinction massive, la première causée par une seule espèce. Cet événement d'extinction ne se limite pas à des espèces individuelles mais affecte des branches entières de l'arbre évolutif, les genres disparaissant à un rythme 35 fois plus rapide qu'au cours des 65 millions d'années écoulées.

Les chercheurs ont découvert qu’au moins un tiers des vertébrés connus connaissent un déclin de leur population et sont confinés dans des écosystèmes plus petits. Par exemple, il y avait autrefois 10 millions d’éléphants au début du 20e siècle, mais aujourd’hui il y en a moins d’un demi-million, et de nombreux pays n’hébergent plus ces magnifiques créatures.

La perte de genres entiers perturbe non seulement les écosystèmes, mais a également un impact sur la santé et le bien-être humains. La disparition de grands prédateurs dans certaines régions a entraîné une augmentation de la population de cerfs de Virginie et de souris, hôtes de tiques transmettrices de la maladie de Lyme. De plus, la surexploitation des ressources naturelles et la destruction de la biodiversité contribuent à la propagation des maladies entre les animaux et les humains, comme l’a montré la pandémie de Covid-19.

Conserver la biodiversité et investir dans la protection des forêts tropicales, où se trouvent les niveaux de biodiversité les plus élevés, est crucial pour atténuer l’effondrement des écosystèmes. Une action urgente, accompagnée d’investissements importants, est nécessaire pour éviter de nouvelles catastrophes. Si nous continuons sur cette voie, les conséquences pourraient être bien plus catastrophiques que nous ne pouvons l’imaginer.

Sources : Livre de Max Tegmark sur l'intelligence artificielle, étude publiée dans PNAS, base de données de l'Union internationale pour la conservation de la nature