Les plates-formes de glace du nord du Groenland perdent plus d'un tiers de leur volume en raison de la hausse des températures des océans

Une étude récente publiée dans Nature Communications a révélé que les plates-formes de glace du nord du Groenland ont connu une perte de volume significative au cours des 50 dernières années. Les chercheurs ont utilisé des images satellite et des modèles climatiques pour déterminer que ces plates-formes de glace ont perdu plus de 35 % de leur volume total depuis 1978, trois plates-formes s'étant complètement effondrées.

Le principal facteur à l’origine de cette perte est la hausse des températures des océans, qui a entraîné une fonte accrue. L’étude met en évidence la forte influence du contrôle océanique sur les changements des plates-formes de glace, car l’augmentation observée de la fonte s’aligne avec une augmentation de la température potentielle des océans.

Le Groenland abrite d’énormes quantités de glace et la fonte de ses plates-formes de glace est une source d’inquiétude en termes d’élévation du niveau de la mer. Entre 2006 et 2018, la calotte glaciaire du Groenland s'est classée au deuxième rang des principaux contributeurs à l'élévation du niveau de la mer, avec plus de 17 %. Les rejets des plateformes de glace peuvent avoir des conséquences dramatiques sur l’élévation du niveau de la mer.

Une plate-forme de glace en particulier, Steenbsy, a connu une diminution drastique de son volume entre 2000 et 2013, tombant à seulement 34 % de sa taille précédente. Les plates-formes de glace sont particulièrement vulnérables à la fonte car elles flottent sur l'océan, qui absorbe une quantité importante de chaleur de la planète.

L’affaiblissement de ces plates-formes de glace a également entraîné le retrait des glaciers et une augmentation du rejet de glace dans l’océan. Les glaciologues ont observé que cette fonte accrue a encore accéléré le retrait des glaciers de la région.

Les résultats de l'étude soulignent le besoin urgent de lutter contre la hausse des températures des océans. La NASA a précédemment signalé que l'été 2023 était la saison la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, avec des températures océaniques autour de la Floride dépassant 100 degrés Fahrenheit. La hausse des températures des océans dans le monde entier contribue à la fonte basale, qui amincit la glace du fond.

Les chercheurs préviennent que, selon les projections futures du forçage thermique des océans, les taux de fonte basale continueront probablement d'augmenter ou resteront à un niveau élevé. Cela pourrait avoir des implications significatives pour la stabilité des glaciers groenlandais.

FAQ:

Que sont les plateformes de glace ? Les plates-formes de glace sont d'épaisses plates-formes flottantes de glace formées par l'extension de glaciers ou de calottes glaciaires dans l'océan.

Pourquoi les plates-formes de glace sont-elles plus vulnérables à la fonte ? Les plates-formes de glace sont plus vulnérables à la fonte que les glaciers ou les calottes glaciaires, car elles flottent sur l'océan, qui absorbe une grande quantité de chaleur de la planète.

Quelles sont les conséquences de la fonte des banquises ? La fonte des plates-formes de glace contribue à l'élévation du niveau de la mer, car elle entraîne le rejet de grandes quantités de glace dans l'océan.