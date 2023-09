La région de Seattle frappée par un tremblement de terre massif il y a 1,100 XNUMX ans, selon une nouvelle étude

Une nouvelle étude suggère que la région de Seattle pourrait avoir connu un tremblement de terre massif d'une magnitude de 7.8 il y a environ 1,100 XNUMX ans, provoqué par la rupture simultanée de failles cachées. C’est beaucoup plus puissant que ce que les avertissements actuels suggèrent, ce qui est possible à partir de ces zones de failles.

Des recherches antérieures ont indiqué que Puget Sound, qui comprend Seattle, Tacoma et Olympia, a été secoué par de grands tremblements de terre entre 900 et 930 après JC. Ces séismes ont été estimés avoir des magnitudes de l'ordre de 7, et on pensait qu'il y avait au moins deux tremblements de terre majeurs. tremblements de terre pendant cette période, un de la zone de faille de Seattle (SFZ) et un autre de la zone de faille de Saddle Mountain (SMFZ).

Cependant, une étude récente publiée dans la revue Science Advances a analysé les restes d'arbres fossilisés et a révélé que les deux zones de failles se sont probablement rompues simultanément ou dans un laps de temps très court. Si cela est exact, le tremblement de terre qui en résulterait aurait été plus puissant que prévu.

L’étude a examiné des sapins de Douglas fossilisés provenant de six sites de Puget Sound. En combinant le décompte des cernes des arbres et la datation au radiocarbone, les chercheurs ont déterminé que ces arbres sont morts dans un délai de six mois entre 923 et 924 après JC. Cette période suggère que les séismes résultaient des mêmes mouvements des plaques tectoniques, augmentant ainsi la probabilité de séismes simultanés.

Selon les chercheurs, si la SFZ et la SMFZ se rompaient à nouveau en même temps, cela pourrait provoquer le séisme le plus puissant que ces zones de failles soient capables de produire. Les modèles d’alerte actuels devraient être mis à jour pour tenir compte de ce scénario potentiellement dévastateur.

L'étude souligne également que la zone de subduction de Cascadia (CSZ), une ligne de faille s'étendant de l'île de Vancouver au nord de la Californie, constitue la plus grande menace sismique pour Seattle. La CSZ peut produire des tremblements de terre d’une magnitude d’environ 9, similaires au « grand » qui s’est produit en 1700.

Cette découverte a des implications importantes pour les 4 millions de personnes résidant actuellement à Puget Sound. Il est important de réviser et d’adapter les mesures de préparation aux tremblements de terre sur la base de ces résultats.

