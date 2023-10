Prédire les défauts de spin dans le carbure de silicium : un pas vers l'avancement des technologies quantiques

Des chercheurs de la Pritzker School of Molecular Engineering de l'Université de Chicago ont mené une étude informatique pour prédire la création de défauts de spin spécifiques dans le carbure de silicium. Les résultats de leur étude, publiés dans Nature Communications, constituent une étape importante dans l’identification des paramètres de fabrication des défauts de spin pouvant être utilisés dans les technologies quantiques.

Comprendre les défauts de rotation

Les défauts de spin dans les semi-conducteurs et les isolants sont des impuretés ou des atomes mal placés dans un solide qui portent un spin électronique. Cette propriété peut être utilisée pour créer des qubits, l’unité opérationnelle de base des technologies quantiques. Cependant, la synthèse des défauts de spin n’est pas encore entièrement optimisée et il n’existe pas de stratégie claire pour concevoir ces défauts selon des spécifications spécifiques. Dans le carbure de silicium, un matériau connu pour sa disponibilité et son potentiel en matière de qubits de spin, différentes expériences ont abouti à différentes recommandations pour créer les défauts de spin souhaités.

Un voyage informatique

Pour comprendre la formation des défauts de spin, l’équipe de recherche dirigée par Giulia Galli a utilisé des simulations atomistiques complètes. Ils se sont concentrés sur la prévision de la formation d’un type particulier de défaut de spin appelé « divacaances », créé en retirant un atome de silicium et de carbone du carbure de silicium. Les postes de divagation sont prometteurs pour les applications de détection et les technologies quantiques.

Déverrouiller la détection quantique

La détection quantique a le potentiel de détecter les champs magnétiques et électriques, ainsi que de révéler les subtilités de réactions chimiques complexes. Cependant, pour libérer ce potentiel, les bons défauts de spin ou qubits doivent être créés aux bons endroits. L’équipe a combiné plusieurs techniques informatiques pour étudier les mouvements des atomes et des charges lors de la formation de défauts à différentes températures.

Atteindre la contrôlabilité

Les simulations de l'équipe ont révélé les conditions spécifiques dans lesquelles des défauts de spin à divacance peuvent être formés de manière efficace et contrôlable dans le carbure de silicium. En comprenant le mécanisme complexe de formation des défauts, il devient possible d’éviter les défauts interférents indésirables susceptibles d’affecter les capacités de détection souhaitées des défauts de spin. Les outils informatiques développés par l'équipe de recherche peuvent être utilisés par les expérimentateurs pour concevoir divers défauts de spin dans le carbure de silicium et d'autres semi-conducteurs.

Directions futures

L'équipe prévoit d'étendre ses études informatiques pour inclure des conditions plus réalistes, telles que les surfaces, les déformations et les défauts macroscopiques. Ils visent également à comprendre comment les surfaces influencent la formation de défauts de spin. Bien que des travaux supplémentaires soient nécessaires pour généraliser leur outil afin de prédire un plus large éventail de processus de formation de défauts et de réseaux de défauts, l'étude de démonstration de principe de l'équipe démontre la capacité à déterminer par ordinateur les conditions requises pour créer les défauts de spin souhaités. Grâce à la recherche continue et à l’amélioration des algorithmes, les progrès des technologies quantiques sont à notre portée.

Sources:

– Communications Nature (2023). DOI : 10.1038/s41467-023-41632-9