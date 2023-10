Un modèle informatique révèle l’évolution de la couverture de glace alpine sur 120,000 XNUMX ans

By

Un nouveau modèle informatique a reconstitué l'évolution de la couverture de glace alpine au cours des 120,000 XNUMX dernières années avec une précision sans précédent, selon une étude menée par des experts des universités de Lausanne, Berne et Zürich. Le modèle offre une expérience visuelle captivante et constitue une avancée significative dans le domaine de la glaciologie et de la climatologie.

Les chercheurs ont utilisé des indices géomorphologiques sur le terrain, tels que des moraines et des rochers erratiques, pour valider la simulation. La complexité du processus de modélisation était évidente, puisqu'il a fallu six ans pour mettre en place correctement les modèles climatiques et glaciologiques afin qu'ils correspondent à ce qui est observé dans la réalité.

Cependant, la vérification du modèle au-delà de 24,000 XNUMX ans présente un défi en raison du maximum glaciaire au cours de cette période, éradiquant toutes les preuves antérieures. Même si cette limite existe, le modèle informatique reste un outil puissant pour cadrer notre compréhension du réchauffement climatique.

En comparant le passé et le présent, le modèle révèle une nette différence. Il y a environ 24,000 XNUMX ans, des villes comme Lausanne étaient recouvertes par plus d'un kilomètre de glace, soulignant l'impact important du changement climatique actuel.

Les Alpes européennes, caractérisées par une importante chaîne de montagnes s'étendant à travers l'Europe centrale, couvrent environ 200,000 XNUMX kilomètres carrés. Ces montagnes majestueuses ont influencé les cultures, les économies et l'environnement des pays qu'elles couvrent, notamment l'Autriche, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Liechtenstein, Monaco, la Slovénie et la Suisse. Les Alpes se sont formées il y a des millions d’années par la collision de plaques tectoniques, donnant naissance aux paysages à couper le souffle et aux sommets imposants que nous voyons aujourd’hui.

La région alpine connaît des conditions météorologiques diverses, abritant une grande variété d’espèces végétales et animales endémiques. De plus, les Alpes jouent un rôle clé dans l’économie européenne en tant que destination touristique populaire et industrie minière historiquement importante.

Dans l’ensemble, cette étude fournit des informations précieuses sur l’évolution de la couverture de glace alpine et sur le rôle des Alpes européennes dans la formation du paysage naturel et des cultures humaines.

