Une nouvelle simulation 3D fournit un aperçu de la morphologie de Kilonovae

Une simulation informatique tridimensionnelle (3D) révolutionnaire a reproduit avec succès les caractéristiques spectroscopiques observées dans une kilonova, mettant en lumière les conséquences d’une fusion entre deux étoiles à neutrons. La simulation, menée par des scientifiques du GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung et de l'Université Queen's de Belfast, décrit avec précision les interactions entre les électrons, les ions et les photons au sein du matériau expulsé lors de l'événement de fusion, qui détermine la lumière observable à travers les télescopes.

La simulation couvre le processus complet d'une fusion d'étoiles à neutrons, y compris la nucléosynthèse par capture de neutrons, l'énergie libérée par la désintégration radioactive et le transfert radiatif impliquant des dizaines de millions de transitions atomiques d'éléments lourds. En utilisant un modèle 3D, la simulation peut prédire avec précision la lumière observée sous n’importe quel angle de vue. Vu sous un angle presque perpendiculaire au plan orbital des deux étoiles à neutrons, les distributions spectrales simulées ressemblent étroitement aux caractéristiques observées de la kilonova AT2017gfo.

Cette réalisation représente une avancée significative dans notre compréhension des origines des éléments lourds, tels que le platine et l’or, produits lors des fusions d’étoiles à neutrons. Environ la moitié des éléments plus lourds que le fer sont générés dans des environnements présentant des températures et des densités de neutrons extrêmes, conditions qui se produisent lors de la fusion et de l’explosion ultérieure des étoiles à neutrons. La matière éjectée de ce processus produit des noyaux lourds instables et riches en neutrons, qui finissent par se désintégrer et libérer de l'énergie, ce qui entraîne une émission de lumière brillante et qui s'estompe rapidement.

Même si la simulation 3D fournit des informations précieuses, d’autres défis nous attendent. Les chercheurs doivent tenir compte de la vitesse à laquelle la distribution spectrale change au fil du temps et décrire avec précision les propriétés des matériaux éjectés à un stade avancé. Les progrès futurs dans ce domaine reposeront sur des données expérimentales atomiques et nucléaires de haute qualité, qui seront mises à disposition par des installations comme le FAIR.

L'accord sans précédent entre la simulation et l'observation de kilonova AT2017gfo approfondit notre compréhension des processus complexes impliqués dans les fusions d'étoiles à neutrons et la production ultérieure d'éléments lourds. Grâce aux progrès continus dans ce domaine, les scientifiques seront en mesure de faire des prédictions plus précises et de découvrir les conditions dans lesquelles ces éléments ont été synthétisés.

Source : The Astrophysical Journal Letters (2023) via Phys.org