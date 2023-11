Explorer les subtilités du transport des électrons dans les nanofils biologiques

Les électrons sont la force motrice du flux d’électricité dans les fils traditionnels. Cependant, les scientifiques se sont récemment tournés vers les nanofils biologiques, de minuscules fils composés de protéines, pour leur remarquable capacité à transporter des électrons sur de longues distances. Une étude de recherche menée par le laboratoire Vermaas du laboratoire de recherche végétale MSU-DOE a cherché à approfondir les subtilités du transport des électrons au sein de ces nanofils biologiques à l'aide de simulations informatiques.

L'auteur principal Martin Kulke et l'équipe du laboratoire Vermaas ont utilisé les données d'expériences réelles menées au laboratoire PRL Kramer. En dirigeant une source de lumière vers un nanocristal constitué de protéines, ils ont pu calculer la vitesse à laquelle les électrons excités le traversaient. La principale question à laquelle ils cherchaient à répondre était de savoir pourquoi le transfert d’électrons ralentit à mesure que la température augmente, contrairement à l’accélération attendue des processus à l’échelle nanométrique.

Une explication possible envisagée par les chercheurs était que les distances que les électrons devaient parcourir à l'intérieur du nanocristal augmentaient avec la température. Ceci, à son tour, ralentirait le mouvement des électrons à travers la structure protéique. Pour tester cette idée, l’équipe a mené des simulations de nanocristaux de protéines à différentes températures.

En manipulant des variables autres que la température, les chercheurs ont observé un comportement intéressant en termes de mouvement des électrons au sein des nanofils. La modification de la longueur, de l'épaisseur et de la largeur du réseau protéique des nanofils a révélé des goulots d'étranglement qui entravaient le flux d'électrons à l'intérieur du nanocristal. Étonnamment, l’étude a révélé que le transport des électrons dans les nanofils biologiques dépendait du mouvement des protéines à l’intérieur du fil.

"Plus les nanofils sont longs, moins il y a de transport d'électrons, et plus les nanofils sont épais, plus il y a de transport d'électrons", a expliqué Kulke.

Bien que l'application pratique des nanofils biologiques soit encore spéculative, comprendre comment les construire pour améliorer le flux d'électrons est crucial pour les efforts futurs impliquant l'intégration de processus biologiques avec l'électronique conventionnelle.

