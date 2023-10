Les vers peuvent-ils éprouver des émotions semblables à celles de la peur ?

By

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Nagoya au Japon et de l'Université Northeastern aux États-Unis suggère que le nématode Caenorhabditis elegans, un petit ver rond, pourrait éprouver des émotions semblables à celles de la peur. Malgré l’absence d’yeux, de colonne vertébrale et de cerveau, les vers ont présenté une réponse négative lorsqu’ils ont été soumis à un court choc électrique, s’enfuyant à grande vitesse pendant plusieurs minutes après. Les chercheurs pensent que cette réaction prolongée indique un état cérébral proche de la peur.

Alors que la question de savoir si les invertébrés peuvent ressentir des émotions similaires à celles des humains reste débattue, les preuves d'expériences antérieures sur les écrevisses, les bourdons et les mouches des fruits suggèrent qu'ils peuvent ressentir des états cognitifs positifs et négatifs durables suite à des stimuli spécifiques. Charles Darwin lui-même a écrit sur l'expression de la colère, de la terreur, de la jalousie et de l'amour chez les insectes, bien que cela soit principalement basé sur une anthropomorphisation plutôt que sur des expériences objectives.

Mesurer objectivement les émotions chez les animaux a été un défi. Cependant, les biologistes David Anderson et Ralph Adolphs ont proposé en 2014 un cadre qui définit les émotions comme des états internes et centraux déclenchés par des stimuli spécifiques. Pour être considérée comme une réponse émotionnelle, la réaction d'un animal doit répondre à certains critères, notamment la persistance après la disparition du stimulus, l'augmentation ou la diminution en réponse à l'ampleur du stimulus, la domination sur d'autres réponses comportementales et la cohérence selon le type de stimulus.

Le comportement de C. elegans répond à au moins trois de ces critères en réponse à des chocs électriques, ce qui suggère que même les vers peuvent éprouver des émotions fondamentales telles que la peur. Les vers ont continué à fuir le site du choc à grande vitesse pendant plus de 2 minutes après avoir détecté un courant électrique alternatif pendant 45 secondes. Durant cet état de peur, ils ignoraient la nourriture à proximité, ce qui indique que les stimuli positifs étaient supprimés par l’état émotionnel négatif. Cela suggère également que cette réponse émotionnelle peut être généralisée, ce qui signifie qu’elle peut être déclenchée par différents stimuli et avoir un impact sur les réponses à d’autres stimuli.

La recherche indique que les circuits neuronaux chez C. elegans pourraient éclairer la régulation des émotions dans le règne animal. En comprenant les mécanismes communs des réponses émotionnelles, les scientifiques peuvent mieux comprendre le développement d’émotions négatives persistantes observées dans les troubles de l’humeur tels que la dépression. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si les vers ronds affichent des états émotionnels positifs en réponse à des récompenses telles que la nourriture.

L'étude a été publiée dans Génétique.

Sources:

– Étude génétique menée par des chercheurs de la Nagoya City University et de la Northeastern University.