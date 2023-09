La Fondation Simons annonce les récipiendaires des Independence Awards

La Fondation Simons a dévoilé les 13 lauréats de ses prestigieux Independence Awards, qui accompagnent les chercheurs dans leur transition d'une formation mentorée à des postes de recherche indépendants. Chaque boursier recevra jusqu'à deux ans de soutien postdoctoral, comprenant un salaire annuel de 85,000 10,000 $ et une allocation de ressources et de développement professionnel de 600,000 XNUMX $ par an. Après avoir obtenu un poste de professeur menant à la permanence, les boursiers recevront une subvention totalisant XNUMX XNUMX $ sur trois ans.

Les trois programmes de prix d'indépendance sont proposés par la Simons Collaboration on the Global Brain (SCGB), la Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB) et la Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI). Ces programmes visent à engager les boursiers dans la transition vers l’indépendance de la recherche.

Les prix Transition to Independence (TTI), offerts par le biais du SCGB et du SCPAB, soutiennent les chercheurs en neurosciences. Les prix SCGB TTI se concentrent sur l'étude des circuits à grande échelle à une résolution unicellulaire pour comprendre le codage et la dynamique neuronale, tandis que les prix SCPAB TTI se concentrent sur les neurosciences du vieillissement cognitif en l'absence de maladie. Les deux programmes sont ouverts aux personnes issues de groupes sous-représentés en neurosciences, y compris les personnes handicapées et issues de milieux défavorisés.

Le prix SFARI Bridge to Independence (BTI) accepte des candidats d'horizons divers qui travaillent sur divers aspects de la science de l'autisme, tels que la génétique, les mécanismes moléculaires, les circuits et systèmes et la science clinique. SFARI encourage les candidatures de groupes historiquement sous-représentés ou exclus.

Tous les boursiers des trois programmes feront partie d’une communauté d’apprentissage, s’engageant dans des activités de développement professionnel et de développement communautaire. Ils participeront à des ateliers, recevront le soutien des scientifiques et du personnel de la Fondation Simons, rencontreront des mentors externes désignés et assisteront en personne aux réunions des chercheurs de la Fondation Simons et aux retraites des Independence Award.

La période de candidature pour les prix de l'indépendance 2024 s'ouvrira le 10 octobre 2023. Pour plus d'informations sur les prix, visitez la page d'information des prix de l'indépendance de la Fondation Simons.

Définitions:

SCGB : Collaboration Simons sur le cerveau global

SCPAB : Collaboration Simons sur la plasticité et le vieillissement cérébral

SFARI : Initiative de recherche sur l'autisme de la Fondation Simons

