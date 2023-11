Les fourmis soyeuses découvrent les propriétés médicinales naturelles des pucerons

By

Une étude récente menée par une équipe de biologistes et de zoologistes d'Autriche, des Pays-Bas, d'Allemagne et de Finlande a dévoilé une découverte fascinante sur les fourmis soyeuses. Ces chercheurs ont découvert que les fourmis soyeuses consomment des pucerons pour lutter contre les infections fongiques, mettant en évidence une forme unique d’automédication dans le règne animal.

Des études antérieures ont fait allusion aux avantages médicaux potentiels des pucerons pour certaines espèces en raison de l’accumulation de peroxyde d’hydrogène dans leur corps. En s’appuyant sur cette idée, l’équipe de recherche a cherché à savoir si les fourmis soyeuses consommaient délibérément des pucerons pour se soigner elles-mêmes. Leurs investigations les ont conduits sur un site en Finlande, où ils ont rassemblé un nombre important de fourmis soyeuses pour les examiner.

De retour au laboratoire, l’équipe a exposé la moitié des fourmis à des infections fongiques nocives. Les groupes de fourmis infectés et non infectés se sont ensuite vu proposer un choix de nourriture : un mélange standard de miel et d'agar ou le même mélange infusé de pucerons broyés, proposé en quantités variables.

Les résultats de l’étude ont révélé une tendance remarquable. Les fourmis soyeuses sans aucune infection consommaient uniquement le mélange standard, indiquant leur préférence pour la nourriture familière. Cependant, les fourmis infectées partageaient systématiquement leur choix de repas à 50/50 entre le mélange standard et le mélange enrichi de pucerons. Remarquablement, une fois l’infection fongique disparue, les fourmis infectées ont recommencé à consommer uniquement le mélange standard, ce qui suggère un arrêt de l’automédication.

L’équipe de recherche a conclu que les fourmis soyeuses pratiquaient effectivement l’automédication en consommant des pucerons, tout en démontrant une remarquable capacité à réguler leur consommation de manière appropriée. Consommer uniquement le mélange infusé de pucerons entraînerait une intoxication au peroxyde d’hydrogène, tandis qu’une consommation insuffisante entraînerait une défense inadéquate contre l’infection. Opter pour une alimentation équilibrée a permis aux fourmis malades de tirer les nutriments nécessaires au soutien de leur système immunitaire.

À l’avenir, l’équipe prévoit d’étudier le comportement des fourmis dans un environnement plus naturel afin de mieux comprendre leur propension à consommer des pucerons lorsqu’elles sont exposées aux intempéries.

QFP

Qu'est-ce que l'automédication ? L'automédication fait référence au phénomène par lequel un organisme recherche et consomme délibérément des substances spécifiques pour traiter ou soulager une maladie ou une infection. Comment les pucerons aident-ils contre les infections fongiques ? Il a été constaté que les pucerons contiennent du peroxyde d’hydrogène, qui peut potentiellement aider à lutter contre les infections fongiques chez certaines espèces. Pourquoi les fourmis infectées ont-elles consommé un mélange de nourriture standard et de pucerons ? Une alimentation équilibrée a permis aux fourmis infectées de tirer les nutriments nécessaires tout en bénéficiant des propriétés antimicrobiennes potentielles des pucerons. Que se serait-il passé si les fourmis infectées avaient consommé uniquement un mélange infusé de pucerons ? La consommation exclusive du mélange infusé de pucerons aurait probablement entraîné une intoxication au peroxyde d’hydrogène, qui pourrait être mortelle pour les fourmis soyeuses. Pourquoi les fourmis infectées ont-elles recommencé à consommer uniquement le mélange standard après la disparition de l’infection fongique ? Une fois que l’infection fongique n’était plus présente, les fourmis infectées n’avaient plus besoin des bienfaits antimicrobiens des pucerons et revenaient à leurs préférences alimentaires habituelles.

La source: phys.org