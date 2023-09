La soie est plus résistante que le Kevlar : l'avenir des vêtements de protection

La soie a longtemps été saluée comme un tissu luxueux et recherché, mais et si elle pouvait également offrir une protection inégalée ? Les scientifiques explorent désormais l’idée de créer une soie plus résistante que le Kevlar, un matériau synthétique connu pour sa haute résistance et sa durabilité. En combinant la résistance de la soie d’araignée avec la facilité de production à partir des vers à soie, les chercheurs font des progrès significatifs dans le développement de ce matériau révolutionnaire.

Les vers à soie, les larves du papillon Bombyx mori, sont utilisés depuis des siècles pour produire de la soie en raison de leur nature coopérative et de leur capacité à produire de grandes quantités de tissu. Cependant, la soie produite par les vers à soie n’a pas la force de la soie d’araignée. Les tentatives d'élevage d'araignées pour produire de la soie ont échoué, car les araignées ont tendance à se battre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que quelques-unes.

Pour surmonter ce défi, les scientifiques se sont tournés vers la modification génétique. Dans une étude publiée dans la revue Matter, des chercheurs ont réussi à insérer une protéine de soie d'araignée appelée MiSp dans le génome des vers à soie à l'aide de la technologie d'édition de gènes CRISPR. Cela a abouti à des vers à soie hybrides capables de produire des fibres plus résistantes que la soie du ver à soie conventionnelle et environ six fois plus résistantes que le Kevlar.

Bien que la soie hybride ne soit pas aussi résistante que certaines soies d’araignées, elle a le potentiel de révolutionner diverses industries. À l’avenir, cette soie pourrait être utilisée pour développer des matériaux légers et résistants destinés à des applications aérospatiales, telles que les avions et les engins spatiaux. De plus, il est prometteur dans les domaines médicaux, notamment pour les sutures et bandages chirurgicaux.

Bien qu’elle ne soit peut-être pas disponible de sitôt pour une utilisation commerciale dans les vêtements pare-balles ou dans la mode, le développement d’une soie plus résistante que le Kevlar montre le potentiel de matériaux de protection avancés. La recherche ouvre un monde de possibilités pour créer des tissus alliant style, confort et protection inégalée. Qui sait, peut-être qu’un jour, des personnages comme John Wick pourraient avoir accès à des costumes confectionnés à partir de cette incroyable soie.

